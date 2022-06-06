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Бутусов звинуватив Гайдая у брехні щодо Сєвєродонецька, той відповів

Роман ПетренкоПонеділок, 6 червня 2022, 12:30
бутусов і гайдай, колаж уп

Журналіст Юрій Бутусов каже, що влада вигадує успіхи у Сєвєродонецьку і що там ситуація складна. Очільник Луганської обласної адміністрації зазначив, що ситуація швидко змінюється і часом погіршується.

Джерело: Бутусов у Facebook, Гайдай в ефірі телемарафону та в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова Бутусова: "У день візиту президента Зеленського на Луганщину голова ВА Гайдай заявив про наступ та звільнення 50% міста. На жаль, ця інформація не відповідає дійсності.

На війні треба вводити в оману противника, а не своїх громадян. В цьому випадку українське суспільство має отримувати інформацію наближену до реальності, перемоги нам потрібні реальні, а не вигадані.

Українські воїни тримають позиції у складній обстановці, і ця обстановка потребує якщо не всієї правди, то хоча б відсутності брехні.

Два дні тому противник вийшов на околиці міста, наразі наші війська обороняють промзону Сєверодонецька та прилеглий до нього квартал".

Деталі: Гайдай вранці 6 червня в ефірі телемарафону повідомив, що ситуація в Сєвєродонецьку погіршилася, оскільки бої дуже динамічні. Під час контрнаступу було відбито половину міста, але зараз ЗСУ утримують позиції у промзоні.

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За словами очільника ОВА, Україна дійсно контролювала половину міста, однак ситуація змінюється кожної години.

Пряма мова Гайдая: "Якщо людина приїжджає через дві доби після певної інформації і намагається її зрівняти з тим, що було позавчора або навіть вчора – звісно, інформація може різнитися.

Кожної години, зранку, вночі, вдень контрнаступи наші або ворога можуть змінити ситуацію в місті. Сєвєродонецьк достатньо невелике місто, тому ситуація динамічно змінюється".

Що передувало:

  • Раніше Гайдай повідомив, що Збройні сили контролюють рівно половину Сєвєродонецька.
  • У суботу керівник ВЦА Сєвєродонецька Олександр Стрюк заявив, що українські військові вживають заходів для повернення Сєвєродонецька під повний контроль України і впевнені, що "все вдасться".

Теми: СєвєродонецьквійнаРосія
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