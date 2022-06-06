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Нардепи хочуть змінити законодавство для обміну військовополонених

Олена РощінаПонеділок, 6 червня 2022, 13:53
Нардепи хочуть змінити законодавство для обміну військовополонених
Верховна Рада, фото Getty Images

У Верховній Раді пропонують внести зміни до законодавства України щодо процедури обміну військовополонених: засуджені в Україні після обміну не будуть зобов'язані відбувати покарання.

Джерело: законопроєкт №7436

Деталі: 6 червня група народних депутатів внесла до Верховної Ради проект закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України щодо врегулювання процедури обміну засуджених як військовополонених.

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Зокрема, документ передбачає, що засуджений звільняється від відбування покарання, якщо було ухвалене рішення про його обмін або його включено у списки на обмін як військовополоненого.

Якщо обмін не відбувся, засуджений відбуватиме покарання.

Якщо засуджений, якого обміняли, знову братиме участь у бойових діях і буде повторно затриманий в Україні,він сидітиме у в'язниці весь термін ув'язнення.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія

  • Між Україною та Росією відбулося вже кілька етапів обміну військовополоненими з часу повномасштабного вторгнення РФ. Відбувалися обміни і раніше на тлі бойових дій на сході України та окупації Криму.  
  • Віцепрем'єрка і міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук передала повноваження щодо обміну військовополонених Головному управлінню розвідки Міноборони та Службі безпеки України.
  • Точна кількість військовополонених ані з українського, ані з російського боку не відома.
  • Росія стверджує, що до неї в полон лише з підземель заблокованого заводу "Азовсталь" потрапили 2 439 українських бійців, ще частина морпіхів потрапила в полон у Маріуполі раніше. Членів полку "Азов" окупанти хочуть "судити", тож про обмін поки мову не ведуть.

Теми: Верховна Радаполоненіобмінзаконодавство
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