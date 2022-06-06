Нардепи хочуть змінити законодавство для обміну військовополонених

У Верховній Раді пропонують внести зміни до законодавства України щодо процедури обміну військовополонених: засуджені в Україні після обміну не будуть зобов'язані відбувати покарання.

Джерело: законопроєкт №7436

Деталі: 6 червня група народних депутатів внесла до Верховної Ради проект закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України щодо врегулювання процедури обміну засуджених як військовополонених.

Зокрема, документ передбачає, що засуджений звільняється від відбування покарання, якщо було ухвалене рішення про його обмін або його включено у списки на обмін як військовополоненого.

Якщо обмін не відбувся, засуджений відбуватиме покарання.

Якщо засуджений, якого обміняли, знову братиме участь у бойових діях і буде повторно затриманий в Україні,він сидітиме у в'язниці весь термін ув'язнення.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ