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Нардепи хочуть змінити законодавство для обміну військовополонених

Олена РощінаПонеділок, 6 червня 2022, 13:53
Верховна Рада, фото Getty Images

У Верховній Раді пропонують внести зміни до законодавства України щодо процедури обміну військовополонених: засуджені в Україні після обміну не будуть зобов'язані відбувати покарання.

Джерело: законопроєкт №7436

Деталі: 6 червня група народних депутатів внесла до Верховної Ради проект закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України щодо врегулювання процедури обміну засуджених як військовополонених.

Зокрема, документ передбачає, що засуджений звільняється від відбування покарання, якщо було ухвалене рішення про його обмін або його включено у списки на обмін як військовополоненого.

Якщо обмін не відбувся, засуджений відбуватиме покарання.

Якщо засуджений, якого обміняли, знову братиме участь у бойових діях і буде повторно затриманий в Україні,він сидітиме у в'язниці весь термін ув'язнення.

Передісторія

ВІДЕО ДНЯ
  • Між Україною та Росією відбулося вже кілька етапів обміну військовополоненими з часу повномасштабного вторгнення РФ. Відбувалися обміни і раніше на тлі бойових дій на сході України та окупації Криму.  
  • Віцепрем'єрка і міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук передала повноваження щодо обміну військовополонених Головному управлінню розвідки Міноборони та Службі безпеки України.
  • Точна кількість військовополонених ані з українського, ані з російського боку не відома.
  • Росія стверджує, що до неї в полон лише з підземель заблокованого заводу "Азовсталь" потрапили 2 439 українських бійців, ще частина морпіхів потрапила в полон у Маріуполі раніше. Членів полку "Азов" окупанти хочуть "судити", тож про обмін поки мову не ведуть.

Теми: Верховна Радаполоненіобмінзаконодавство
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