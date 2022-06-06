Нардепи хочуть змінити законодавство для обміну військовополонених

У Верховній Раді пропонують внести зміни до законодавства України щодо процедури обміну військовополонених: засуджені в Україні після обміну не будуть зобов'язані відбувати покарання.

Джерело: законопроєкт №7436

Деталі: 6 червня група народних депутатів внесла до Верховної Ради проект закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України щодо врегулювання процедури обміну засуджених як військовополонених.

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Зокрема, документ передбачає, що засуджений звільняється від відбування покарання, якщо було ухвалене рішення про його обмін або його включено у списки на обмін як військовополоненого.

Якщо обмін не відбувся, засуджений відбуватиме покарання.

Якщо засуджений, якого обміняли, знову братиме участь у бойових діях і буде повторно затриманий в Україні,він сидітиме у в'язниці весь термін ув'язнення.

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