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"Розмови про обмін передчасні": в РФ хочуть вироку бійцям з "Азовсталі"

Олена РощінаСереда, 25 травня 2022, 11:18

У Міністерстві закордонних справ Росії назвали передчасними розмови щодо можливого обміну українських захисників Маріуполя на російських солдатів.

Джерело заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко, якого цитує "РИА Новости"

Пряма мова Руденка: "Усі речі розглядатимемо після того, як ті, хто здався в полон, будуть відповідним чином засуджені і винесено вирок. Тоді можуть бути якісь інші кроки. До цього всі розмови про обмін передчасні".

Деталі: Так представник МЗС Росії прокоментував можливість обміну Вадима Шишімаріна, засудженого в Україні за вбивство цивільного мешканця Сумщини до довічного ув'язнення.

При цьому пропагандисти "РИА Новости" пишуть лише про обмін військовослужбовців полку Нацгвардії "Азов" (МВС), яких вони називають бойовиками-націоналістами, тоді як із підземель заводу "Азовсталь" вийшли й інші українські захисники: морпіхи, прикордонники, співробітники поліції.

Передісторія:

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Теми: РосіяАзов полоненіобмін
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