Росіяни заявляють, що з "Азовсталі" вивели всіх українських бійців: Шойгу уже доповів Путіну

Російське міністерство оборони заявляє, що станом на 20 травня із "Азовсталі" евакуювали усіх українських бійців - вийшли 2 439 захисника України. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів про це президенту РФ Володимиру Путіну.

Джерело: російське прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: У Міноборони Росії заявили, що з 16 травня під час операції "склали зброю та здалися в полон" 2 439 бійців "Азова" та інших українських захисників, заблокованих на території "Азовсталі".

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При цьому російські окупанти називають українців захисників "нацистами".

20 травня нібито із "Азовсталі" вийшли 531 захисник.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу доповів президенту РФ Володимиру Путіну про завершення операції та повне звільнення "Азовсталі" та міста Маріуполь від українських захисників.

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Окупанти повідомляють, що тепер "підземелля комбінату вже перейшло під повний контроль російських збройних сил".

Крім того, у Росії заявили, що командира "Азову" через нібито "ненависть маріупольців та бажання розправи над ним" із території заводу вивезли у спеціальному бронеавтомобілі.

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