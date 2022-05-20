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Росіяни заявляють, що з "Азовсталі" вивели всіх українських бійців: Шойгу уже доповів Путіну

Мазуренко Альона П'ятниця, 20 травня 2022, 21:52
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Російське міністерство оборони заявляє, що станом на 20 травня із "Азовсталі" евакуювали усіх українських бійців - вийшли 2 439 захисника України. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів про це президенту РФ Володимиру Путіну.

Джерело: російське прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: У Міноборони Росії заявили, що з 16 травня під час операції "склали зброю та здалися в полон" 2 439 бійців "Азова" та інших українських захисників, заблокованих на території "Азовсталі".

При цьому російські окупанти називають українців захисників "нацистами".

20 травня нібито із "Азовсталі" вийшли 531 захисник.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу доповів президенту РФ Володимиру Путіну про завершення операції та повне звільнення "Азовсталі" та міста Маріуполь від українських захисників.

Окупанти повідомляють, що тепер "підземелля комбінату вже перейшло під повний контроль російських збройних сил".

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Крім того, у Росії заявили, що командира "Азову" через нібито "ненависть маріупольців та бажання розправи над ним" із території заводу вивезли у спеціальному бронеавтомобілі.

Передісторія: 

  • Президент Володимир Зеленський сказав, що операцію з безпечного виходу захисників Маріуполя проводять за участі західних партнерів, але наразі деталі не розголошують.
  • Зеленський попереджав, що евакуація із "Азовсталі" майже завершилась.
  • Бійці "Азову" з 16 травня виходять із бункерів заводу "Азовсталь": важкопоранених доставили в лікарню в ОРДО, інших росіяни утримують і допитують. Доля загиблих Героїв була невідома.
  • Українська сторона практично не коментує операцію з порятунку гарнізону "Маріуполь", влада лише підтвердила наказ зберегти життя особового складу з заблокованого росіянами заводу "Азовсталь".
  • Командир полку Національної гвардії України "Азов" Денис Прокопенко заявив, що важкопоранені бійці з заводу "Азовсталь" отримали допомогу і будуть доставлені на підконтрольну Україні територію, а щодо загиблих захисників Маріуполя "процес триває".  
  • Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські. Вони просили світ про порятунок: морпіхи – про "екстракцію", "Азов" – хоча б про евакуацію поранених бійців.

Теми: Азов МаріупольвійнаРосія
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