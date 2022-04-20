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Морпіхи та "Азов" врятували пів тисячі бійців із порту Маріуполя – ЗМІ

Роман ПетренкоСереда, 20 квітня 2022, 16:40
Морпіхи та Азов врятували пів тисячі бійців із порту Маріуполя – ЗМІ
Лідери "Азова" Денис Прокопенко та 36-ї ОБрМП Сергій Волинський

Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти спільно з іншими підрозділами ЗСУ та Нацгвардії успішно провели спільну спецоперацію з евакуації прикордонників та поліцейських на завод "Азовсталь".

Джерело: місцеве видання Миколаєва "Преступности.нет" з посиланням на слова офіцера 36-ї ОБРМП

Деталі: Миколаївські морпіхи та військовослужбовці "Азова" вийшли на бронетехніку до території морського порту, де перебували бійці Держприкордонслужби та кілька підрозділів Національної поліції. В останніх закінчувався боєкомплект.

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Військовослужбовці з боєм прорвалися до бійців, забезпечили вогневе прикриття та на транспорті вивезли близько 500 бійців ДПСУ та НПУ на територію підприємства "Азовсталь".

Повідомляється, що під час реалізації спланованої спецоперації "живій силі окупантів завдали серйозної шкоди".

Передісторія: Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) закликав іноземні держави терміново провести "екстракцію" з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з "Азовсталі" у безпечне місце, аби врятувати від росіян.

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Теми: МаріупольАзов війнаРосія
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