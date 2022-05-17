Гарнізон "Маріуполь" виконав завдання, віддано наказ зберегти життя – Генштаб

У Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав поставлене бойове завдання, командирам підрозділів віддано наказ зберегти життя особового складу.

Джерело: Генштаб ЗСУ, заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook

Дослівно Генштаб: "Гарнізон "Маріуполь" виконав поставлене бойове завдання. Вищим військовим командуванням було віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на "Азовсталі", зберегти життя особового складу. Триває операція з порятунку заблокованих на території заводу захисників України".

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Деталі: У Генштабі повідомили, що в понеділок розпочалася евакуація 53 важкопоранених військовослужбовців. Їх доставлено до медичного закладу у Новоазовську (територія ОРДО).

"Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заходи з порятунку оборонців, які залишаються на території "Азовсталі", тривають.

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У свою чергу, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що спільно ГУР Міноборони, ЗСУ, Національна Гвардія, Прикордонна служба розпочали операцію з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" оборонців Маріуполя.

"Завдяки оборонцям Маріуполя ми отримали критично важливий час на формування резервів, перегрупування сил та отримання допомоги від партнерів. Всі поставлені командуванням завдання оборонці Маріуполя виконали у повному обсязі. На жаль, ми не маємо можливості деблокувати Азовсталь військовим шляхом. Найважливіше спільне завдання всієї України та всього світу – зберегти життя оборонців Маріуполя", - наголосила Маляр.

Що передувало: 16 травня російське Міноборони повідомило про досягнення домовленості про вивезення поранених українських військових із заблокованого комбінату "Азовсталь" у Маріуполі на окуповану територію.

Пізніше командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив, що захисники Маріуполя виконали завдання, і що він хоче зберегти життя підлеглим.

Увечері агентство Reuters повідомило, що з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі виїхали автобуси з українськими військовими.