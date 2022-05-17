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Гарнізон "Маріуполь" виконав завдання, віддано наказ зберегти життя – Генштаб

Катерина ТищенкоВівторок, 17 травня 2022, 00:15
"Азовсталь", ілюстративне фото з Telegram полку "Азов"

У Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав поставлене бойове завдання, командирам підрозділів віддано наказ зберегти життя особового складу.

Джерело: Генштаб ЗСУ, заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook

Дослівно Генштаб: "Гарнізон "Маріуполь" виконав поставлене бойове завдання. Вищим військовим командуванням було віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на "Азовсталі",  зберегти життя особового складу. Триває операція з порятунку заблокованих на території заводу захисників України".

Деталі: У Генштабі повідомили, що в понеділок розпочалася евакуація 53 важкопоранених військовослужбовців. Їх доставлено до медичного закладу у Новоазовську (територія ОРДО).

"Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заходи з порятунку оборонців, які залишаються на території "Азовсталі", тривають. 

У свою чергу, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що спільно ГУР Міноборони, ЗСУ, Національна Гвардія, Прикордонна служба розпочали операцію з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" оборонців Маріуполя.

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"Завдяки оборонцям Маріуполя ми отримали критично важливий час на формування резервів, перегрупування сил та отримання допомоги від партнерів. Всі поставлені командуванням завдання оборонці Маріуполя виконали у повному обсязі. На жаль, ми не маємо можливості деблокувати Азовсталь військовим шляхом. Найважливіше спільне завдання всієї України та всього світу – зберегти життя оборонців Маріуполя", - наголосила Маляр.

Що передувало: 16 травня російське Міноборони повідомило про досягнення домовленості про вивезення поранених українських військових із заблокованого комбінату "Азовсталь" у Маріуполі на окуповану територію.

Пізніше командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив, що захисники Маріуполя виконали завдання, і що він хоче зберегти життя підлеглим.

Увечері агентство Reuters повідомило, що з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі виїхали автобуси з українськими військовими.

Теми: МаріупольАзов
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