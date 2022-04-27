Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

За прикладом Дюнкерка: бійці Маріуполя просять про процедуру, на яку навіть Гітлер у 1940-му погодився

Мазуренко Альона Середа, 27 квітня 2022, 17:39
скриншот

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) у новому відеозверненні просить застосувати до захисників Маріуполя процедуру "екстракшн" за прикладом операції в Дюнкерку в 1940-му році. 

Джерело: Facebook-сторінка Волинського

Пряма мова: "62 дні ведемо бойові дії в повному оточенні, зараз територіально знаходимося на заводі "Азовсталь", виконуємо завдання разом із підрозділами полку Азов та іншими підрозділами, які опинилися в оточенні…

В нашому угрупованні є понад 600 поранених хлопців різного ступеню тяжкості, їм дуже потрібна медична допомога, тут немає ні умов, ні препаратів, ні персоналу, який міг би їм допомогти.

Також є цивільні поранені, яким ми їм надаємо допомогу настільки, наскільки можемо. З нами знаходяться сотні цивільних мешканців, десятки дітей, багато людей з обмеженими можливостями, людей похилого віку. Ситуація важка, є проблеми з водою".

Деталі: Волинський нагадав, що звертався до світових лідерів та дипломатів, щоб захисників Маріуполя почули та застосували процедуру "екстракшн" за прикладом операції "Динамо" (Дюнкерська операція, Дюнкерська евакуація) часів Другої світової війни.

Так, у 1940 році військові Британії та Франції були оточені німецькими військами і заблокованими в районі міста Дюнкерк.

ВІДЕО ДНЯ

Військам, що скупчилися на узбережжі, загрожувала катастрофа, але Гітлер наказав зупинити наступ і "не наближатися до Дюнкерка ближче ніж на 10 км".

Вінстон Черчілль у знаменитій промові в 1940 році назвав події в Дюнкерку "дивом".

В ході рятувальної операції були евакуйовані більше 300 тисяч французьких та британських солдатів.

Пряма мова: "Сьогодні мій основний посил: врятуйте гарнізон "Маріуполь". Застосуйте до нас процедуру "extraction". Зараз не 1940 рік, зараз 2022 рік. Люди тут просто загинуть. Поранені помруть, а живі – загинуть в бою, цивільні гинуть тут разом з нами в бункерах, приватних будинках та багатоповерхівках, де їх просто розстрілюють".

Волинський додав, що захисники Маріуполя сподіваються на допомогу.

Передісторія:

  • Раніше українська розвідка заявила, що має дані, що російська влада планує кинути підрозділи росгвардії та ФСБ для штурму позицій українських захисників на "Азовсталі".
  • Українські бійці повідомили, що за ніч на 26 квітня по "Азовсталі" було здійснено 35 авіаударів, постраждали цивільні, вони знаходяться під завалами.
  • На зустрічі із Путіним міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив нібито Маріуполь взяли під контроль окупанти, а потім додав, що "Азовсталь" контролюють українські захисники. Путін на камеру сказав, що не треба штурмувати завод, але після цього обстріли "Азовсталі" лише посилилися.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що українським силам поки що бракує засобів для проведення військової операції з деблокування Маріуполя.
  • 23 квітня полк "Азов" виклав у мережу першу частину відео з підвалів комбінату "Азовсталь" у заблокованому ворогом Маріуполі, на ньому були діти, які ховаться від російських бомб.
  • 24 квітня "азовці" показали нове відео з підземелля "Азовсталі". На ньому жінки, які ховаються з дітьми у сховищі, говорили, що запасів води та їжі у них залишилося на лічені дні.

Теми: Азов МаріупольевакуаціяРосія
Головне сьогодні

Росіяни закріпилися біля Таврійського, готуються форсувати Сіверський Донець – зведення Генштабу

У Конгресі США схвалили закон про направлення російських активів на користь України

фотоАмериканці показали, як вантажать 155-мм гаубиці для відправки в Україну

фотоКиївщина: у деокупованому селі трактор наїхав на російську міну

У Росії заявили, що вивезли з України вже понад мільйон людей

Зеленський присвоїв командувачу Об’єднаних сил звання Героя України

Усі новини...
Азов
Бійці у Маріуполі почуваються зрадженими, країна не має кидати своїх героїв – захисниця міста
З'явилось відео перших хвилин після бомбардування драмтеатру у Маріуполі: нівелює фейк про "Азов"
Міськрада поділилася моторошними кадрами госпіталю на "Азовсталі": потрібна негайна евакуація 
Останні новини
07:29
США: Росіяни біля Донецька стратили українців, які намагалися здатися в полон
07:27
Росіяни закріпилися біля Таврійського, готуються форсувати Сіверський Донець – зведення Генштабу
06:45
Херсонщина: Росіяни з травня збираються вводити в обіг рублі
06:20
В Бєлгороді чули вибухи, влада регіону каже — це ППО
05:33
Білий дім анонсував заяву Байдена щодо України
04:35
Понад 4 тисячі американців подали заявки на спонсорство українців-біженців у США
03:29
У парламенті Канади визнали злочини РФ в Україні геноцидом
02:30
"Угода-сюрприз": США та Росія обмінялися ув'язненими
01:54
Макрона офіційно проголосили переможцем президентських виборів
01:19
У Конгресі США схвалили закон про направлення російських активів на користь України
Усі новини...