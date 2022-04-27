За прикладом Дюнкерка: бійці Маріуполя просять про процедуру, на яку навіть Гітлер у 1940-му погодився

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) у новому відеозверненні просить застосувати до захисників Маріуполя процедуру "екстракшн" за прикладом операції в Дюнкерку в 1940-му році.

Джерело: Facebook-сторінка Волинського

Пряма мова: "62 дні ведемо бойові дії в повному оточенні, зараз територіально знаходимося на заводі "Азовсталь", виконуємо завдання разом із підрозділами полку Азов та іншими підрозділами, які опинилися в оточенні…

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В нашому угрупованні є понад 600 поранених хлопців різного ступеню тяжкості, їм дуже потрібна медична допомога, тут немає ні умов, ні препаратів, ні персоналу, який міг би їм допомогти.

Також є цивільні поранені, яким ми їм надаємо допомогу настільки, наскільки можемо. З нами знаходяться сотні цивільних мешканців, десятки дітей, багато людей з обмеженими можливостями, людей похилого віку. Ситуація важка, є проблеми з водою".

Деталі: Волинський нагадав, що звертався до світових лідерів та дипломатів, щоб захисників Маріуполя почули та застосували процедуру "екстракшн" за прикладом операції "Динамо" (Дюнкерська операція, Дюнкерська евакуація) часів Другої світової війни.

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Так, у 1940 році військові Британії та Франції були оточені німецькими військами і заблокованими в районі міста Дюнкерк.

Військам, що скупчилися на узбережжі, загрожувала катастрофа, але Гітлер наказав зупинити наступ і "не наближатися до Дюнкерка ближче ніж на 10 км".

Вінстон Черчілль у знаменитій промові в 1940 році назвав події в Дюнкерку "дивом".

В ході рятувальної операції були евакуйовані більше 300 тисяч французьких та британських солдатів.

Пряма мова: "Сьогодні мій основний посил: врятуйте гарнізон "Маріуполь". Застосуйте до нас процедуру "extraction". Зараз не 1940 рік, зараз 2022 рік. Люди тут просто загинуть. Поранені помруть, а живі – загинуть в бою, цивільні гинуть тут разом з нами в бункерах, приватних будинках та багатоповерхівках, де їх просто розстрілюють".

Волинський додав, що захисники Маріуполя сподіваються на допомогу.

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