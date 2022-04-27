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За прикладом Дюнкерка: бійці Маріуполя просять про процедуру, на яку навіть Гітлер у 1940-му погодився

Альона Мазуренко Середа, 27 квітня 2022, 17:39
За прикладом Дюнкерка: бійці Маріуполя просять про процедуру, на яку навіть Гітлер у 1940-му погодився
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Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) у новому відеозверненні просить застосувати до захисників Маріуполя процедуру "екстракшн" за прикладом операції в Дюнкерку в 1940-му році. 

Джерело: Facebook-сторінка Волинського

Пряма мова: "62 дні ведемо бойові дії в повному оточенні, зараз територіально знаходимося на заводі "Азовсталь", виконуємо завдання разом із підрозділами полку Азов та іншими підрозділами, які опинилися в оточенні…

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В нашому угрупованні є понад 600 поранених хлопців різного ступеню тяжкості, їм дуже потрібна медична допомога, тут немає ні умов, ні препаратів, ні персоналу, який міг би їм допомогти.

Також є цивільні поранені, яким ми їм надаємо допомогу настільки, наскільки можемо. З нами знаходяться сотні цивільних мешканців, десятки дітей, багато людей з обмеженими можливостями, людей похилого віку. Ситуація важка, є проблеми з водою".

Деталі: Волинський нагадав, що звертався до світових лідерів та дипломатів, щоб захисників Маріуполя почули та застосували процедуру "екстракшн" за прикладом операції "Динамо" (Дюнкерська операція, Дюнкерська евакуація) часів Другої світової війни.

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Так, у 1940 році військові Британії та Франції були оточені німецькими військами і заблокованими в районі міста Дюнкерк.

Військам, що скупчилися на узбережжі, загрожувала катастрофа, але Гітлер наказав зупинити наступ і "не наближатися до Дюнкерка ближче ніж на 10 км".

Вінстон Черчілль у знаменитій промові в 1940 році назвав події в Дюнкерку "дивом".

В ході рятувальної операції були евакуйовані більше 300 тисяч французьких та британських солдатів.

Пряма мова: "Сьогодні мій основний посил: врятуйте гарнізон "Маріуполь". Застосуйте до нас процедуру "extraction". Зараз не 1940 рік, зараз 2022 рік. Люди тут просто загинуть. Поранені помруть, а живі – загинуть в бою, цивільні гинуть тут разом з нами в бункерах, приватних будинках та багатоповерхівках, де їх просто розстрілюють".

Волинський додав, що захисники Маріуполя сподіваються на допомогу.

Передісторія:

  • Раніше українська розвідка заявила, що має дані, що російська влада планує кинути підрозділи росгвардії та ФСБ для штурму позицій українських захисників на "Азовсталі".
  • Українські бійці повідомили, що за ніч на 26 квітня по "Азовсталі" було здійснено 35 авіаударів, постраждали цивільні, вони знаходяться під завалами.
  • На зустрічі із Путіним міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив нібито Маріуполь взяли під контроль окупанти, а потім додав, що "Азовсталь" контролюють українські захисники. Путін на камеру сказав, що не треба штурмувати завод, але після цього обстріли "Азовсталі" лише посилилися.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що українським силам поки що бракує засобів для проведення військової операції з деблокування Маріуполя.
  • 23 квітня полк "Азов" виклав у мережу першу частину відео з підвалів комбінату "Азовсталь" у заблокованому ворогом Маріуполі, на ньому були діти, які ховаться від російських бомб.
  • 24 квітня "азовці" показали нове відео з підземелля "Азовсталі". На ньому жінки, які ховаються з дітьми у сховищі, говорили, що запасів води та їжі у них залишилося на лічені дні.

Теми: Азов МаріупольевакуаціяРосія
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