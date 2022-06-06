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У Сєвєродонецьку триває артилерійська дуель – ВЦА

Мазуренко Альона Понеділок, 6 червня 2022, 22:09
ОЛЕКСАНДР СТРЮК. ФОТО: KANALDOM.TV

У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, між українськими захисниками та російськими загарбниками ведеться справжня артилерійська дуель.

Джерело: керівник ВЦА Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі телемарафону

Пряма мова: "У Сєвєродонецьку йдуть запеклі бої, вуличні бої, це дуже складно. При цьому ведеться артилерійська дуель.

Звісно, маємо сподівання, маємо віру в наші Збройні сили, але ніхто не збирається залишати місто і маємо його відбивати".

Деталі: За словами мера, росіяни переважають у живій силі: "Вони кидають і кидають новий людський ресурс. І це досі ускладнює ситуацію".

Стрюк додав, що руйнування у Сєвєродонецьку можна порівнювати з Маріуполем і Попасною.

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Що передувало: Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вранці 6 червня повідомив, що ситуація в Сєвєродонецьку погіршилася. Раніше під час контрнаступу було відбито половину міста, але зараз ЗСУ утримують позиції у промзоні.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що якщо ЗСУ відійдуть від Сєвєродонецька, то потім при намаганні його повернути втрати будуть набагато більшими.

Теми: Сєвєродонецьквійнаокупаціяобстріл
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