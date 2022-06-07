Герої не здають позиції в Сєвєродонецьку, Донбас стоїть міцно – президент
Президент Володимир Зеленський наголошує, що ЗСУ не здають позиції в Сєвєродонецьку, і на 103-й день війни Донбас "стоїть міцно".
Джерело: звернення президента
Пряма мова: "Наші герої не здають позиції в Сєвєродонецьку. В місті продовжуються запеклі вуличні бої.
Лисичанськ, Слов’янськ, Бахмут, Святогір’я, Авдіївка, Курахове та інші напрямки російських ударів – це сьогодні найгарячіші точки протистояння.
Російська армія намагається задіяти на донбаському напрямку ще додаткові сили, але 103 день – і український Донбас стоїть, стоїть міцно".
Деталі: Зеленський також повідомив, що з 24 лютого державними нагородами України відзначено 17 864 учасники бойових дій.
Що передувало: Раніше в понеділок Зеленський заявив, що якщо ЗСУ відійдуть від Сєвєродонецька, то потім при намаганні його повернути втрати будуть набагато більшими.