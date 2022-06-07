Герої не здають позиції в Сєвєродонецьку, Донбас стоїть міцно – президент

Президент Володимир Зеленський наголошує, що ЗСУ не здають позиції в Сєвєродонецьку, і на 103-й день війни Донбас "стоїть міцно".

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Наші герої не здають позиції в Сєвєродонецьку. В місті продовжуються запеклі вуличні бої.

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Лисичанськ, Слов’янськ, Бахмут, Святогір’я, Авдіївка, Курахове та інші напрямки російських ударів – це сьогодні найгарячіші точки протистояння.

Російська армія намагається задіяти на донбаському напрямку ще додаткові сили, але 103 день – і український Донбас стоїть, стоїть міцно".

Деталі: Зеленський також повідомив, що з 24 лютого державними нагородами України відзначено 17 864 учасники бойових дій.

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Що передувало: Раніше в понеділок Зеленський заявив, що якщо ЗСУ відійдуть від Сєвєродонецька, то потім при намаганні його повернути втрати будуть набагато більшими.