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Зеленський про Сєвєродонецьк: Якщо відійти, буде дуже дорого повертатись

Катерина ТищенкоПонеділок, 6 червня 2022, 20:25
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що якщо ЗСУ відійдуть від Сєвєродонецька, то потім при намаганні його повернути втрати будуть набагато більшими.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами, відповідаючи на питання, чи доцільно українським військовим утримувати Сєвєродонецьк, або краще відійти до Лисичанська на вигідніші позиції

Пряма мова: "По Сєвєродонецьку, чи не краще відійти, тому що там у нас кращі позиції. Ви повинні також знати: якщо ви відходите на кращі позиції, вам потім буде дуже дорого повертатись, з точки зору кількості вбитих своїх людей, кількості втрат".

"Зараз стоїмо і втрачаємо людей, відійдемо на кращі позиції – і, якщо вирішимо потім наступати, втратимо набагато більше".

Деталі: За словами президента, потім українським військам треба буде "мати в 5 разів більше техніки і людей, щоб наступати".

Він наголосив, що наразі ЗСУ "тримають ситуацію" в Сєвєродонецьку. Але, в залежності від розвитку подій, буде прийматися рішення щодо подальших дій.

"І перший варіант – ризик, і другий варіант – ризик", – підкреслив він, маючи на увазі вибір між боротьбою за Сєвєродонецьк і відступом, щоб потім знову повернути місто під український контроль.

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Що передувало: Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вранці 6 червня повідомив, що ситуація в Сєвєродонецьку погіршилася. Раніше під час контрнаступу було відбито половину міста, але зараз ЗСУ утримують позиції у промзоні.

Водночас Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив, що українські військові не дозволяють ворогу взяти під контроль автошлях Бахмут – Сєвєродонецьк, а також утримують контроль у Сєвєродонецьку.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ЗСУ можуть ще більше відступити із Сєверодонецька та інших міст у регіоні для того, щоб перегрупуватися. Він вважає, що тимчасова вимушена втрата Україною своїх територій не є трагедією, і головне – зберегти країну.

Теми: ЗеленськийСєвєродонецьквійнаЗбройні сили
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