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Зеленський про Сєвєродонецьк: Якщо відійти, буде дуже дорого повертатись

Катерина ТищенкоПонеділок, 6 червня 2022, 20:25
Зеленський про Сєвєродонецьк: Якщо відійти, буде дуже дорого повертатись
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що якщо ЗСУ відійдуть від Сєвєродонецька, то потім при намаганні його повернути втрати будуть набагато більшими.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами, відповідаючи на питання, чи доцільно українським військовим утримувати Сєвєродонецьк, або краще відійти до Лисичанська на вигідніші позиції

Пряма мова: "По Сєвєродонецьку, чи не краще відійти, тому що там у нас кращі позиції. Ви повинні також знати: якщо ви відходите на кращі позиції, вам потім буде дуже дорого повертатись, з точки зору кількості вбитих своїх людей, кількості втрат".

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"Зараз стоїмо і втрачаємо людей, відійдемо на кращі позиції – і, якщо вирішимо потім наступати, втратимо набагато більше".

Деталі: За словами президента, потім українським військам треба буде "мати в 5 разів більше техніки і людей, щоб наступати".

Він наголосив, що наразі ЗСУ "тримають ситуацію" в Сєвєродонецьку. Але, в залежності від розвитку подій, буде прийматися рішення щодо подальших дій.

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"І перший варіант – ризик, і другий варіант – ризик", – підкреслив він, маючи на увазі вибір між боротьбою за Сєвєродонецьк і відступом, щоб потім знову повернути місто під український контроль.

Що передувало: Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вранці 6 червня повідомив, що ситуація в Сєвєродонецьку погіршилася. Раніше під час контрнаступу було відбито половину міста, але зараз ЗСУ утримують позиції у промзоні.

Водночас Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив, що українські військові не дозволяють ворогу взяти під контроль автошлях Бахмут – Сєвєродонецьк, а також утримують контроль у Сєвєродонецьку.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ЗСУ можуть ще більше відступити із Сєверодонецька та інших міст у регіоні для того, щоб перегрупуватися. Він вважає, що тимчасова вимушена втрата Україною своїх територій не є трагедією, і головне – зберегти країну.

Теми: ЗеленськийСєвєродонецьквійнаЗбройні сили
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