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Київ: декілька цехів ДВРЗ не підлягають ремонту після обстрілу

Катерина ТищенкоВівторок, 7 червня 2022, 19:15
Київ: декілька цехів ДВРЗ не підлягають ремонту після обстрілу
ДВРЗ після обстрілу, фото Ельдара Сарахмана, УП

Після ракетного обстрілу Росією Дарницького вагоноремонтного заводу 5 червня декілька цехів не підлягають ремонту.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "Завод вже пережив одне відродження: збудоване у 1935 році, ще до Другої світової війни підприємство зруйнували німецькі загарбники. Але вже у 1943 року почалось його відновлення.

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Історія повторюється: після ракет, випущених Росією, завод частково зруйновано – декілька цехів уже не підлягають ремонту".

Деталі: В Укрзалізниці зазначили, що 87 років завод ремонтував та виготовляв вантажні вагони, в яких возили виключно цивільну продукцію: вугілля, щебінь, руду тощо. У 2022 планувалося освоїти виробництво зерновозів для перевезення українського врожаю.

"Натомість Росія побачила у цивільному заводі загрозу та вигадала фейк – там ремонтується військова техніка. Понад півсотні іноземних та українських ЗМІ на власні очі переконалися – жодної військової техніки на заводі не було", – заявили в "Укрзалізниці".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 5 червня близько 6 ранку на Лівому березі Києва пролунало 5 вибухів, столичний голова Віталій Кличко повідомив про ракетні удари по об’єктах інфраструктури у Дарницькому та Дніпровському районах міста.

В "Укрзалізниці" підтвердили, що війська РФ у неділю вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу (4 ракети), але наголосили - жодних "танків", про які говорить російська пропаганда, там немає. Увечері "Укрзалізниця" показала журналістам наслідки ракетного удару по ДВРЗ.

Член правління АТ "Укрзалізниця" Євген Шрамко повідомляв, що внаслідок обстрілу російськими ракетами Дарницький вагоноремонтний завод втратив три цехи, але ремонт і виробництво вагонів тут спробують відновити у кооперації з іншими підприємствами галузі.

Теми: КиїввійнаУкрзалізниця
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