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Зеленський пояснив, що треба для потужного наступу ЗСУ

Альона Мазуренко Вівторок, 7 червня 2022, 21:28
Зеленський пояснив, що треба для потужного наступу ЗСУ
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський розповів, що подальші успіхи України у війні з Росією та деокупація залежать також від зброї, яку Україні постачатимуть держави-партнери, політичної підтримки та послідовної санкційної політики країн Заходу.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Financial Times

Пряма мова: "Просування вперед, деокупація наших територій залежить від потужної зброї, політичної підтримки Заходу та зрозумілої, потужної санкційної політики. Це залежить не тільки від об’єднання нашого народу, влади та Збройних Сил України…

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Бажання (перемогти. – ред.) у нас більше, але техніки менше. Тому ми не можемо потужно просуватися вперед. Це вкрай важлива позиція, вихід із глухого кута".

Деталі: Зеленський зауважив, що останнім часом спостерігається уповільнення деокупації українських населених пунктів, а подекуди є загроза наступу військ РФ.

За його словами, щоб здобути перемогу на полі бою, Україна потребує потужної військової техніки, яка не повинна поступатися силам ворога.

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Також, за його словами, велике значення має підтримка суверенітету України.

Пряма мова: "Не може бути розмов, будь-яких домовленостей без України, за нашою спиною. Не може бути очікувань тих чи інших лідерів деяких країн щодо того, що ми послабимо наші позиції.

Мовляв, треба ще почекати, ми будемо виснажені економічно, інфраструктурно, у нас буде дефіцит грошей, дефіцит пального, і тоді, як вони кажуть, Україна буде "зговірливою".

Деталі: Зеленський зауважив, що окремі країни заходу намагаються взяти на себе роль посередника у переговорах між Україною та Росією й водночас шукають способи продовжувати вести бізнес з РФ.

Пряма мова: "Всі діють, як сапери. Підтримуючи Україну, перевіряють: а що ще можна зробити, щоб трохи послабити санкції, щоб бізнес тієї чи іншої держави не страждав. І постійно, як сапери, пробують проштовхнути ту чи іншу ініціативу.

Не забувайте, що ця війна триває. І не може бути втоми у західних держав від неї. Дуже прошу… Не можна забувати. Все, що можете робити, робіть".

Нагадаємо: 

  • Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила громадянам, що українська влада уклала практично всі можливі угоди з постачання зброї, але на їхнє виконання потрібний час.
  • 1 червня адміністрація президента США схвалила надання одинадцятого пакету збройної допомоги Україні на суму 700 мільйонів доларів. На сайті Білого дому оприлюднили заяву Байдена, в якій він підтвердив надання Україні установок HIMARS.

Теми: ЗеленськийЗбройні силивійнаокупація
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