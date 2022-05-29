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Міністерство оборони порадило набратися терпіння з постачанням зброї

Денис КарловськийНеділя, 29 травня 2022, 22:28
Міністерство оборони порадило набратися терпіння з постачанням зброї
сау caesar. фото: міноборони україни

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила громадянам, що українська влада уклала практично всі можливі угоди з постачання зброї, але на їхнє виконання потрібний час.

Джерело: Маляр в ефірі всеукраїнського телемарафону

Пряма мова Маляр: "Процес постачання зброї справді тривалий. Це дуже відрізняється від того, як ми, скажімо, щось купуємо в магазині або навіть якщо їдемо за кордон, щось купили й перевезли через кордон — це може один день зайняти.

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І тому в цій ситуації ми повинні набратися терпіння і зрозуміти, що практично всі угоди укладені, ми розуміємо, з якою ритмічністю і коли буде постачатися зброя, але для того, щоб у нас був уже паритетний рівень у боях, нам потрібен ще певний час".

Деталі: Маляр пояснила, що в західних виробників зброї на момент вторгнення існували певні зобов’язання і контракти щодо постачання зброї в інші країни.

Тобто західним виробникам зброї наразі потрібно тепер скоригувати наявні ділові стосунки з рештою клієнтів, адже Україні потрібно надати зброю значно швидше, ніж решті.

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Так само існують труднощі з транзитом зброї через інші країни, тому що дозвіл на транзит потрібно ухвалювати на найвищому державному рівні. 

Що було раніше: Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував, що в росіян почалася істерика від повідомлень про підготовку надання Україні сучасних пускових установок MLRS.

Теми: Міноборонизброябойові дії
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