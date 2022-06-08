Аксьонов заявив, що сухопутний маршрут з РФ до Криму для цивільних поки не доступний
Так званий голова окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив, що сухопутний маршрут із Росії до Криму через тимчасово окуповані території України поки що недоступний для цивільних осіб.
Джерело: Аксьонов в Telegram
Пряма мова Аксьонова: "Маршрут по материковій частині відкритий і вільний для пересування військового транспорту та доставки вантажів, проте говорити про вільне переміщення цивільних автомобілів поки що рано".
Деталі: За його словами, по суті, "є наскрізний проїзд і (через тимчасово окуповані території України – ред.) – можна вже проїхати до Ростовської області".
Аксьонов пояснив, що "для військових цілей і для цілей доставки продовольства він підходить, а для цивільних ще потрібен якийсь час".
Водночас він висловив упевненість, що "завдяки Міноборони РФ, ця мета буде досягнута".
Передісторія:
- 7 червня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російські загарбники відкрили сухопутне сполучення РФ з окупованим Кримом через тимчасово окуповані південні області України.
- Шойгу також додав, що російські окупанти відновили можливість пустити поїзди на шести залізничних ділянках між "Росією, Донбасом, Україною та Кримом" загальною довжиною 1200 км. Він також зазначив, що розпочали доставку вантажів до Маріуполя, Бердянська та Херсона.
- Пізніше так званий голова військово-цивільної адміністрації Запорізької області колаборант Євген Балицький повідомив, що з тимчасово окупованої російським військовим частини Запорізької області до Криму відправили перший товарний потяг із краденим в України зерном.
- Раніше так званий сенатор Ради Федерації від Криму Сергій Цеков заявив, що так звані "референдуми" про приєднання до Росії Донбасу, Херсонської та Запорізької областей можуть пройти протягом року.