Аксьонов заявив, що сухопутний маршрут з РФ до Криму для цивільних поки не доступний

Так званий голова окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив, що сухопутний маршрут із Росії до Криму через тимчасово окуповані території України поки що недоступний для цивільних осіб.

Джерело: Аксьонов в Telegram

Пряма мова Аксьонова: "Маршрут по материковій частині відкритий і вільний для пересування військового транспорту та доставки вантажів, проте говорити про вільне переміщення цивільних автомобілів поки що рано".

Деталі: За його словами, по суті, "є наскрізний проїзд і (через тимчасово окуповані території України – ред.) – можна вже проїхати до Ростовської області".

Аксьонов пояснив, що "для військових цілей і для цілей доставки продовольства він підходить, а для цивільних ще потрібен якийсь час".

Водночас він висловив упевненість, що "завдяки Міноборони РФ, ця мета буде досягнута".

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