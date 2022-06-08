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Колаборанти із Мелітополя до Криму відправили перший поїзд із краденим зерном

Ірина БалачукСереда, 8 червня 2022, 08:46
Колаборанти із Мелітополя до Криму відправили перший поїзд із краденим зерном
Фото pixabay.com

З тимчасово окупованої російським військовим частини Запорізької області до Криму відправили перший товарний потяг із краденим в України зерном.

Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на призначеного окупантами так званого голову військово-цивільної адміністрації Запорізької області колаборанта Євгена Балицького

Пряма мова Балицького: "З гордістю та радістю повідомляю вам першим про те, що потяг... у напрямку Криму пішли перші вагони, залізничні вагони, 11 вагонів пішли із зерном із мелітопольського елеватора".

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Деталі: Колаборант висловив сподівання, що "найближчим часом ці поставки будуть збільшені у сотні разів" – "сотні вагонів, тисячі вагонів".

За словами Балицького, українські фермери за вкрадене росіянами зерно нібито "отримають гроші, які їм будуть дуже актуальні, щоб вони могли посіяти наступний урожай".

В окупаційній адміністрації Мелітопольського району, заявили, що "регіон завжди славився високими врожаями зернових культур", тому, "природно, найближчі країни розглядаються як експортери".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • На початку травня Запорізька ОВА повідомляла, що загарбники вивозять з окупованих територій Запорізької області в Крим зерно та овочі.
  • 4 травня перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що росіяни вивезли загалом приблизно 400 тисяч тонн зернових з чотирьох тимчасово окупованих українських областей – тобто третину всіх запасів в регіонах.
  • 7 червня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російські загарбники відкрили сухопутне сполучення РФ з окупованим Кримом через тимчасово окуповані південні області України.
  • Шойгу також додав, що російські окупанти відновили можливість пустити поїзди на шести залізничних ділянках між "Росією, Донбасом, Україною та Кримом" загальною довжиною 1200 км. Він також зазначив, що розпочали доставку вантажів до Маріуполя, Бердянська та Херсона.
  • Залізничне сполучення між Кримом та Україною було припинене у 2014 році, коли Росія анексувала український півострів.

Теми: Запорізька областьКримокупація
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