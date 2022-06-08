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Росіяни контролюють більшу частину Сєвєродонецька, бої точаться в місті – Гайдай

Альона Мазуренко Середа, 8 червня 2022, 21:29
Росіяни контролюють більшу частину Сєвєродонецька, бої точаться в місті – Гайдай
фото: ФБ Гайдая

Голова Луганської ОДА повідомив, що окупанти контролюють більшу частину Сєвєродонецька. 

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook

Дослівно: "Орки контролюють більшу частину Сєвєродонецька. Промзона - наша, рашистів там немає.

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Бої точаться тільки на вулицях всередині міста".

Деталі: За словами Гайдая, більше 90% області тимчасово знаходиться під окупацією Росії.

Водночас, Лисичанськ повністю під українським контролем.

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Глава області зазначив, що росіяни хаотично потужно обстрілюють місто: "Маємо величезні руйнування житлового сектору, загрози оточення наших військ на Луганщині немає".

Передісторія: 

  • 6 червня президент Володимир Зеленський наголосив, що ЗСУ не здають позиції в Сєвєродонецьку, і на 103-й день війни Донбас "стоїть міцно".
  • Російські війська продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, бойові дії тривають, водночас штурм загарбників у напрямку Новоохтирки та Воронового відбили.

Теми: СєвєродонецькокупаціявійнаЛуганська область
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