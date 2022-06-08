Росіяни контролюють більшу частину Сєвєродонецька, бої точаться в місті – Гайдай

Голова Луганської ОДА повідомив, що окупанти контролюють більшу частину Сєвєродонецька.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook

Дослівно: "Орки контролюють більшу частину Сєвєродонецька. Промзона - наша, рашистів там немає.

Бої точаться тільки на вулицях всередині міста".

Деталі: За словами Гайдая, більше 90% області тимчасово знаходиться під окупацією Росії.

Водночас, Лисичанськ повністю під українським контролем.

Глава області зазначив, що росіяни хаотично потужно обстрілюють місто: "Маємо величезні руйнування житлового сектору, загрози оточення наших військ на Луганщині немає".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: