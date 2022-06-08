Зеленський: У Сєвєродонецьку вирішується доля Донбасу
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Сєвєродонецьк наразі залишається епіцентром протистояння на Донбасі. За його словами, там зараз вирішується доля Донбасу.
Джерело: звернення Зеленського до українців наприкінці 105-го дня війни
Пряма мова: "Сєвєродонецьк за підсумками й цієї доби, вже 105-ї доби повномасштабної війни, залишається епіцентром протистояння на Донбасі.
Захищаємо наші позиції та завдаємо ворогу відчутних втрат. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна із найважчих за цю війну.
Я вдячний кожному й кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля Донбасу".
Деталі: Крім того, Зеленський повідомив, що підписав указ про нагородження українських захисників. Він нагородив 285 бійців, з них 68 - посмертно.
Передісторія:
- 6 червня президент Володимир Зеленський наголосив, що ЗСУ не здають позиції в Сєвєродонецьку, і на 103-й день війни Донбас "стоїть міцно".
- Голова Луганської ОДА повідомив, що окупанти контролюють більшу частину Сєвєродонецька.
- Російські війська продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, бойові дії тривають, водночас штурм загарбників у напрямку Новоохтирки та Воронового відбили.