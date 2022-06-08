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Зеленський: У Сєвєродонецьку вирішується доля Донбасу

Мазуренко Альона Середа, 8 червня 2022, 22:11
Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Сєвєродонецьк наразі залишається епіцентром протистояння на Донбасі. За його словами, там зараз вирішується доля Донбасу.

Джерело: звернення Зеленського до українців наприкінці 105-го дня війни

Пряма мова: "Сєвєродонецьк за підсумками й цієї доби, вже 105-ї доби повномасштабної війни, залишається епіцентром протистояння на Донбасі.

Захищаємо наші позиції та завдаємо ворогу відчутних втрат. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна із найважчих за цю війну.

Я вдячний кожному й кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля Донбасу".

Деталі: Крім того, Зеленський повідомив, що підписав указ про нагородження українських захисників. Він нагородив 285 бійців, з них 68 - посмертно. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 6 червня президент Володимир Зеленський наголосив, що ЗСУ не здають позиції в Сєвєродонецьку, і на 103-й день війни Донбас "стоїть міцно".
  • Голова Луганської ОДА повідомив, що окупанти контролюють більшу частину Сєвєродонецька.
  • Російські війська продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, бойові дії тривають, водночас штурм загарбників у напрямку Новоохтирки та Воронового відбили.

Теми: ДонбасСєвєродонецькЗеленськийвійна
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