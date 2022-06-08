Зеленський: У Сєвєродонецьку вирішується доля Донбасу

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Сєвєродонецьк наразі залишається епіцентром протистояння на Донбасі. За його словами, там зараз вирішується доля Донбасу.

Джерело: звернення Зеленського до українців наприкінці 105-го дня війни

Пряма мова: "Сєвєродонецьк за підсумками й цієї доби, вже 105-ї доби повномасштабної війни, залишається епіцентром протистояння на Донбасі.

Реклама:

Захищаємо наші позиції та завдаємо ворогу відчутних втрат. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна із найважчих за цю війну.

Я вдячний кожному й кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля Донбасу".

Деталі: Крім того, Зеленський повідомив, що підписав указ про нагородження українських захисників. Він нагородив 285 бійців, з них 68 - посмертно.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: