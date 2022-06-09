У Кремлі кажуть, що війна закінчиться, коли виконають все, що придумав Путін

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що війна в Україні закінчиться, коли РФ виконає всі поставлені Путіним цілі так званої "спецоперації".

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новини"

Пряма мова Пєскова на питання, які терміни закінчення війни бачать у Кремлі: "Президент Путін окреслив завдання спеціальної військової операції. Виконання цих завдань означатиме закінчення цієї спеціальної військової операції".

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Що було раніше: Депутат Держдуми від Чечні та двоюрідний брат Рамзана Кадирова Адам Делімханов заявив, що війна не може тривати довше, ніж до кінця 2022 року.

Передісторія:

Росія напала на Україну 24 лютого. Президент РФ Володимир Путін розраховував взяти Київ і Україну загалом за кілька днів. Про це всіляко натякали в керівництві Росії, про це свідчили різні розвідки, а також про це розповідали полонені російські солдати, які вже на початку березня залишилися без їжі, бо сухпайки їм видали лиш на кілька днів.

На початку квітня Пєсков висловлював сподівання, що війна в Україні завершиться "найближчими днями або у найближому майбутньому" через те, що Росія досягне своїх цілей, або шляхом перемовин.

На 100-ий день війни в Кремлі заявили, що все ще чекають "досягнення поставлених цілей".

Росія у загарбницькій війні уже втратила майже 32 тисячі своїх військових і тисячі одиниць техніки.