У Кремлі кажуть, що війна закінчиться, коли виконають все, що придумав Путін
Четвер, 9 червня 2022, 13:54
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що війна в Україні закінчиться, коли РФ виконає всі поставлені Путіним цілі так званої "спецоперації".
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новини"
Пряма мова Пєскова на питання, які терміни закінчення війни бачать у Кремлі: "Президент Путін окреслив завдання спеціальної військової операції. Виконання цих завдань означатиме закінчення цієї спеціальної військової операції".
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Що було раніше: Депутат Держдуми від Чечні та двоюрідний брат Рамзана Кадирова Адам Делімханов заявив, що війна не може тривати довше, ніж до кінця 2022 року.
Передісторія:
- Росія напала на Україну 24 лютого. Президент РФ Володимир Путін розраховував взяти Київ і Україну загалом за кілька днів. Про це всіляко натякали в керівництві Росії, про це свідчили різні розвідки, а також про це розповідали полонені російські солдати, які вже на початку березня залишилися без їжі, бо сухпайки їм видали лиш на кілька днів.
- На початку квітня Пєсков висловлював сподівання, що війна в Україні завершиться "найближчими днями або у найближому майбутньому" через те, що Росія досягне своїх цілей, або шляхом перемовин.
- На 100-ий день війни в Кремлі заявили, що все ще чекають "досягнення поставлених цілей".
- Росія у загарбницькій війні уже втратила майже 32 тисячі своїх військових і тисячі одиниць техніки.
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