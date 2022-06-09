У Кремлі кажуть, що війна закінчиться, коли виконають все, що придумав Путін

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що війна в Україні закінчиться, коли РФ виконає всі поставлені Путіним цілі так званої "спецоперації".

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новини"

Пряма мова Пєскова на питання, які терміни закінчення війни бачать у Кремлі: "Президент Путін окреслив завдання спеціальної військової операції. Виконання цих завдань означатиме закінчення цієї спеціальної військової операції".

Що було раніше: Депутат Держдуми від Чечні та двоюрідний брат Рамзана Кадирова Адам Делімханов заявив, що війна не може тривати довше, ніж до кінця 2022 року.

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