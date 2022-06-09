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У Кремлі кажуть, що війна закінчиться, коли виконають все, що придумав Путін

Ірина БалачукЧетвер, 9 червня 2022, 13:54
Дмитро Пєсков. Фото РИА Новости

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що війна в Україні закінчиться, коли РФ виконає всі поставлені Путіним цілі так званої "спецоперації".

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новини"

Пряма мова Пєскова на питання, які терміни закінчення війни бачать у Кремлі: "Президент Путін окреслив завдання спеціальної військової операції. Виконання цих завдань означатиме закінчення цієї спеціальної військової операції".

Що було раніше: Депутат Держдуми від Чечні та двоюрідний брат Рамзана Кадирова Адам Делімханов заявив, що війна не може тривати довше, ніж до кінця 2022 року.

Передісторія:

  • Росія напала на Україну 24 лютого. Президент РФ Володимир Путін розраховував взяти Київ і Україну загалом за кілька днів. Про це всіляко натякали в керівництві Росії, про це свідчили різні розвідки, а також про це розповідали полонені російські солдати, які вже на початку березня залишилися без їжі, бо сухпайки їм видали лиш на кілька днів.
  • На початку квітня Пєсков висловлював сподівання, що війна в Україні завершиться "найближчими днями або у найближому майбутньому" через те, що Росія досягне своїх цілей, або шляхом перемовин.
  • На 100-ий день війни в Кремлі заявили, що все ще чекають "досягнення поставлених цілей". 
  • Росія у загарбницькій війні уже втратила майже 32 тисячі своїх військових і тисячі одиниць техніки.

Теми: Росіявійна
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