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Медведєв заявив, що на іноземців не поширюється Женевська конвенція: "Підлягають денацифікації"

Мазуренко Альона Середа, 20 квітня 2022, 02:17
ДМИТРО МЕДВЕДЄВ, ФОТО GETTY IMAGES

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що на іноземців, які захищають Україну від російських загарбників, не поширюються Женевські конвенції. За його словами, їх потрібно "денацифікувати насамперед".

Джерело: Медведєв у Telegram

Дослівно: "Для нас найманці – ніякі не добровольці. Вони не є законними комбатантами, на них не поширюються Женевські конвенції.

Справжні добровольці - це французький полк "Нормандія - Неман", 1 і 2-а армії Війська польського, що брали участь разом з нами в Берлінській операції в 1945 році, 1-й Чехословацький армійський корпус, що бився пліч-о-пліч з Червоною армією в роки Великої Вітчизняно війни (Другої світової війни – ред.).

Тому іноземні найманці в Україні, які не здадуться нашим військам, разом із наставниками з бандерівців підлягають денацифікації насамперед. Їм доведеться сповна відповісти за свої дії. Звичайно, якщо залишаться живими".

Деталі: Медведєв, який мислить застарілими історичними наративами, стверджує, що іноземні легіонери прибули в Україну, щоб потім захопити владу.

Російському політику близька думка про "царя" і "трон", тому він припускає, що в 21 столітті іноземці в Україні можуть: "Запросто поставити на трон будь-яких ставлеників".

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Він також заявив, що бійці іноземного легіону прибули в Україну через гроші.

Іноземців він називає "професійними вбивцями зі зламаною психікою" з усякими "нацистськими примочками".

При цьому Медведєв не згадав, що РФ намагалася перекинути в Україну бойовиків із Сирії, Лівії, Південної Осетії, найманців ПВК "Вагнер" і навіть "Хезболли".

Деяким терористам у РФ обіцяли до 1500 доларів за місяць війни в Україні.

Про точну кількість та наявність цих бойовиків на українських землях або "в" поки що інформації немає.

Україну допомагають захищати бійці з усього світу. Для іноземців сформували спеціальний Інтернаціональний легіон.

Також Україну боронить грузинський легіон, білоруський полк та навіть російський легіон "Свобода Росії".

Нагадаємо: 

  • Медведєв запропонував пускати до Росії лише тих іноземців, які здали біометричні дані.
  • Українська влада вважає Медведєва "політичним трупом", а Раду безпеки, де він обіймає посаду, органом, який ні на що не впливає.

Теми: РосіяполоненіМедведєввійна
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