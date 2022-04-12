Британець, який у лавах ЗСУ обороняв Маріуполь, каже, що готові здатися в полон до росіян

Британець, який є військовослужбовцем бригади морської піхоти Збройних сил України, що бере участь в обороні Маріуполя, сказав своїм друзям і родині, що вони складуть зброю і здадуться в полон до російських окупантів.

Джерело: twitter-сторінка Ейдіна Ейсліна, британця, що служив у лавах ЗСУ з 2018 року, ВВС з посиланням на членів родини й друзів Ейсліна, Atlas News з посиланням на слова друга Ейсліна, який поговорив із ним

Дослівно twitter Ейсліна: "Ми отримали звістку від нього: "Минуло 48 днів, ми спробували все можливе, щоби захистити Маріуполь, але в нас немає вибору, окрім здачі в полон до російських військ. У нас не лишилося їжі та боєприпасів.

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Дякую всім, сподіваюся, що війна незабаром закінчиться".

Деталі: Ейслін служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти ЗСУ, яка бере участь в оборонній операції Маріуполя.

Журналісти ВВС зв’язалися з матір’ю військовослужбовця Ен Вуд, і вона підтвердила, що по телефону її син повідомив, що вони планують здаватися в полон.

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Друг військового Бренан Філіпс також підтвердив журналістам, що в останній телефонній розмові Ейслін сказав про плани їхнього підрозділу з капітуляції. За його словами, у бригади закінчилися боєприпаси та їжа.

Журналісти видання Atlas News зв’язалися з його другом, який сказав, що підрозділ Ейсліна мають намір здатися в полон до російських підрозділів, щоб не потрапити без зброї й куль до рук загонів так званих "кадировців".

Також у соцмережах поширювали аудіозапис телефонної розмови, на якому нібито Ейслін говорить зі своїм знайомим американським другом, який планує їхати до України. У розмові Ейслін сказав, що вони намагалися в цивільному одязі вибратися з міста, але їм не вдалося.

Раніше британець розповідав, що в Instagram йому погрожували представники приватної військової компанії "Ваґнер".

Ейслін був соціальним працівником у місті Ньюарк-он-Трент у Ноттінгемширі, але в 2015-2017 роках поїхав брати участь у боях проти терористів так званої "Ісламської держави" в Сирії. У 2018 році він офіційно вступив до лав ЗСУ і склав присягу.

Ейсліна друзі та близькі називали Джонні, а в соцмережах він більш відомий під нікнеймом Cossack Gundi.

Нагадаємо: Російське військове керівництво раніше погрожувало, що буде "нещадно знищувати" всіх "іноземних найманців", які беруть участь у війні на боці України. Ейслін є кадровим військовослужбовцем ЗСУ, а не найманцем.

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