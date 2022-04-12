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Британець, який у лавах ЗСУ обороняв Маріуполь, каже, що готові здатися в полон до росіян

Денис КарловськийВівторок, 12 квітня 2022, 16:27
Ейдін Айслін. Фото: instagram-сторінка військового

Британець, який є військовослужбовцем бригади морської піхоти Збройних сил України, яка бере участь в обороні Маріуполя, сказав своїм друзям і родині, що вони складуть зброю і здадуться в полон до російських окупантів.

Джерело: twitter-сторінка Ейдіна Ейсліна, британця, що служив у лавах ЗСУ з 2018 року, ВВС з посиланням на членів родини й друзів Ейсліна, Atlas News з посиланням на слова друга Ейсліна, який поговорив із ним

Дослівно twitter Ейсліна: "Ми отримали звістку від нього: "Минуло 48 днів, ми спробували все можливе, щоби захистити Маріуполь, але в нас немає вибору, окрім здачі в полон до російських військ. У нас не лишилося їжі та боєприпасів.

Дякую всім, сподіваюся, що війна незабаром закінчиться".

Деталі: Ейслін служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти ЗСУ, яка бере участь в оборонній операції Маріуполя.

Журналісти ВВС зв’язалися з матір’ю військовослужбовця Ен Вуд, і вона підтвердила, що по телефону її син повідомив, що вони планують здаватися в полон.

Друг військового Бренан Філіпс також підтвердив журналістам, що в останній телефонній розмові Айслін сказав про плани їхнього підрозділу з капітуляції. За його словами, у бригади закінчилися боєприпаси та їжа.

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Журналісти видання Atlas News зв’язалися з його другом, який сказав, що підрозділ Ейсліна мають намір здатися в полон до російських підрозділів, щоб не потрапити без зброї й куль до рук загонів так званих "кадировців".

Також у соцмережах поширювали аудіозапис телефонної розмови, на якому нібито Ейслін говорить зі своїм знайомим американським другом, який планує їхати до України. У розмові Ейслін сказав, що вони намагалися в цивільному одязі вибратися з міста, але їм не вдалося. 

Раніше британець розповідав, що в Instagram йому погрожували представники приватної військової компанії "Ваґнер".

Ейслін був соціальним працівником у місті Ньюарк-он-Трент у Ноттінгемширі, але в 2015-2017 роках поїхав брати участь у боях проти терористів так званої "Ісламської держави" в Сирії. У 2018 році він офіційно вступив до лав ЗСУ і склав присягу.

Ейсліна друзі та близькі називали Джонні, а в соцмережах він більш відомий під нікнеймом Cossack Gundi.

Нагадаємо: Російське військове керівництво раніше погрожувало, що буде "нещадно знищувати" всіх "іноземних найманців", які беруть участь у війні на боці України. Ейслін є кадровим військовослужбовцем ЗСУ, а не найманцем.

Передісторія:

  • Журналістка телеканалу "1+1" Наталія Нагорна оприлюднила зранку 12 квітня відеозапис, який їй передали військові 36-ої бригади морської піхоти з Маріуполя. У ньому військові кажуть, що в них не лишилось зброї, щоби брати участь у боях, і гора поранених. Вони сказали, що "рахунок іде на години".
  • Перед цим, 11 квітня 36-та окрема бригада морської піхоти, яка бере участь в обороні Маріуполя, опублікувала звернення до українців російською мовою. У заяві йшлося, що 11 квітня може стати останнім боєм для захисників Маріуполя, а українське військове командування не зв’язувалося з бійцями два тижні. У соцмережах висловлювали скепсис, що заяву опублікували російською мовою.
  • Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний запевнив, що зв’язок командування з силами оборони в Маріуполі є, а деталі оборонної операції не повинні бути предметом громадського обговорення.
  • Росіяни погрожували заблокувати українських бійців на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі й застосувати проти них хімічну зброю. Ввечері 11 квітня російські окупанти скинули на Маріуполь отруйну речовину невідомого походження. Як повідомив лідер "Азова" Андрій Білецький, армія РФ застосувала хімічну зброю над заводом "Азовсталь", який утримують бійці полку "Азов".

Теми: МаріупольВелика БританіяЗбройні силиДонбас
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