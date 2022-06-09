Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський запровадив санкції проти Путіна, Пєскова й російських урядовців

Денис КарловськийЧетвер, 9 червня 2022, 18:14
Зеленський запровадив санкції проти Путіна, Пєскова й російських урядовців
засідання рнбо 23 лютого. фото ілюстративне: пресслужба опу

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадженян персональних санкцій проти російського президента Володимира Путіна, речника Кремля Дмитра Пєскова, прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна та ще низки високопосадовців держави-агресора.

Джерело: указ Зеленського про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони

Деталі: До переліку осіб, проти яких запровадили санкції, потрапили всі члени уряду РФ та ради безпеки РФ, зокрема секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев, міністр оборони Сергій Шойгу, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Загалом у переліку РНБО 35 російських посадовців.

Реклама:

Санкційні обмеження передбачають, зокрема, заборону в'їзду на територію України, скасування віз та дозволів зазначеним особам, заборону польотів їхніх літаків у повітряному просторі України, позбавлення державних нагород України, скасування всіх виданих ліцензій та дозволів, блокування фінансових активів та заборона на транспортування майна, що належать особам у переліку РНБО.

Крім того, Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти російських вищих навчальних закладів та їхніх керівників. До переліку потрапили, зокрема, Московський державний університет імені М.В. Ломоносова, Московський державний технічний університет Н.Е. Баумана, Санкт-Петербурзький державний університет і Національний дослідницький університет "Вища школа економікиˮ. У цілому до переліку РНБО потрапили 236 російських вишів. 

Українські освітні, культурні та державні установи повинні розірвати всі зв'язки та угоди, укладені з російськими вишами, зазначеними в переліку РНБО.

ВІДЕО ДНЯ

У рішенні РНБО секретар Ради національної безпеки і оборони доручив Кабінету міністрів та Службі безпеки забезпечити виконання обмежувальних заходів проти зазначених фізичних осіб. Крім того, Міністерство закордонних справ повинно поінформувати партнерів України щодо цих санкцій, зокрема Сполучені Штати, керівництво Європейського Союзу та уряд Великої Британії.

Передісторія:

  • 3 червня Євросоюз запровадив санкції проти родичів російських високопосадовців, зокрема проти коханки Путіна Аліни Кабаєвої, дружини Пєскова Тетяни Навки та його дітей, а також проти низки інших росіян.
  • Британські правники зібрали дані про активи сотень росіян, які повинні бути внесені до санкційних списків.
  • Американські топменеджери найбільших бізнес-компаній заявили Зеленському 8 червня, що санкції проти Росії треба лише посилювати, точно не послаблювати.
  • За даними британського видання The Times, голова правлячої фракції "Слуга народу" Давид Арахамія надав юристам російського олігарха Романа Абрамовича листа з підтвердженням, що підсанкційний росіянин-мільярдер допомагає Україні та врятував 400 тисяч людей. Абрамович подав позови проти ЄС та уряду Великої Британії, аби з нього зняли санкції, бо йому, мовляв, треба брати участь у перемовинах.

Теми: ПутінсанкціїРНБОЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Розвідники пояснили, чому вихід з "Азовсталі" не був здачею в полон
Кремль хоче об’єднати окуповані території в окремий федеральний округ РФ – ЗМІ
Росіяни мали частковий успіх біля двох сіл на Донбасі – зведення Генштабу ЗСУ
Стефанішина: три країни ЄС – проти надання Україні статусу кандидата на членство
Останні новини
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
Усі новини...
Реклама: