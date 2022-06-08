Арахамія для суду підтвердив, що Абрамович допоміг врятувати 400 тисяч українців – The Times

Юристи російського олігарха Романа Абрамовича використовують лист від народного депутата Давида Арахамії про допомогу олігарха в порятунку українців, аби через суди скасувати санкції проти нього.

Джерело: британське видання The Times, яке має в розпорядженні документи позовів юристів Абрамовича проти Європейського Союзу та уряду Сполученого Королівства

Дослівно лист Арахамії: "Завдяки сприянню пана Абрамовича, (українська та російська – УП) делегації досягли домовленостей щодо організації гуманітарних коридорів, через яких змогли врятувати більше 400 000 людей.

Крім цього, його зусилля з обміну військовополоненими допомогли звільнити з полону кілька сотень людей. Абрамович продовжує бути глибоко залученим у процес перемовин, а також організації гуманітарної допомоги".

Деталі: У листі голова української групи на перемовинах з Росією підкреслює, що в цілому він оцінює роль Абрамовича як "позитивну".

Правники твердять, що, мовляв, Абрамович не може належним чином залучатися в процес переговорів і організацію гуманітарної допомоги, позаяк юридичні компанії й консультанти не хочуть потрапити під обмеження через співпрацю з підсанкційним російським можновладцем.

Окрім того, вони пояснюють, що він не може подорожувати до країн ЄС, а отже виконувати певні функції з організації переговорів.

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У позовах до ЄС і Великої Британії юристи російського олігарха використовують цей лист Арахамії як доказ згубного впливу західних санкцій проти Абрамовича на його зусилля з мирних переговорів. Автори статті The Times не надали деталей стосовно того, коли Арахамія надав цей лист.

Крім того, бельгійська юридична компанія надала податкові декларації Абрамовича, які нібито свідчать, що він сплатив за останні кілька років більше податків у Великій Британії і ЄС, ніж в цілому в Росії.

У позові вони твердять, що керівництво ЄС хибно приписує Абрамовичу його зв’язки з Кремлем і підтримку російського вторгнення в Україну. Тоді як російський олігарх, за їхніми твердженнями, не має тісних зв’язків з російським президентом Володимиром Путіним і не отримав жодної вигоди від російської анексії Кримського півострова чи військового вторгнення у 2022 році.

Довідково: Євросоюз запровадив санкції проти Абрамовича 15 березня, Велика Британія – 10 березня.

Абрамович почав рятувати свої яхти з європейських портів, суперяхту "Solaris" заховали в турецькому місті Бодрум, щоб уникнути арешту.

За кілька годин після початку війни з Україною Абрамович передав контроль над своїми активами в США, Британії та Ізраїлі одному зі своїх бізнес-партнерів.

Наприкінці травня стало відомо, що Абрамович пішов до суду оскаржувати санкції, запроваджені проти нього в Євросоюзі та Британії.

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