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Гайдай: росіяни вивезли з Сєвєродонецька бурятів, бо мруть як мухи

Альона Мазуренко Четвер, 9 червня 2022, 20:13
Гайдай: росіяни вивезли з Сєвєродонецька бурятів, бо мруть як мухи
фото: БАЙКАЛ DAILY/ СЕРГІЙ ТАРАСЕНКО

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупанти вивезли з Сєвєродонецька залишки бурятів, бо ті значно слабші за українських захисників.

Джерело: Гайдай у Facebook

Дослівно: "Мруть як мухи. Рашисти забрали залишки бурятів з Сєвєродонецька, бо ті не витримують боїв з українськими захисниками.

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Тривають запеклі бої всередині Сєвєродонецька. Буряти відступили, бо значно слабші за наших захисників".

Деталі: За його словами, окупанти потужно обстрілюють Лисичанськ з великого калібру, який пробиває бетон.

Містянам вкрай небезпечно перебувати, навіть в укриттях.

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Боїв всередині та навколо міста немає.

Крім того, точаться бої в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад.

Гайдай додав, що через спеку рівень води у річці Сіверський Донець впав, а це означає, що росіяни знову спробують кинути переправи.

За словами голови ОВА, втрати росіян значно перевищують втрати українців.

Знати більше: Солдати невдачі. Чи винні буряти у звірствах в Україні та чи стане Бурятія незалежною – інтерв'ю з опозиціонеркою з Улан-Уде

Передісторія: 

  • 6 червня президент Володимир Зеленський наголосив, що ЗСУ не здають позиції в Сєвєродонецьку, і на 103-й день війни Донбас "стоїть міцно".
  • Голова Луганської ОДА повідомив, що окупанти контролюють більшу частину Сєвєродонецька.
  • Російські війська продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, бойові дії тривають, водночас штурм загарбників у напрямку Новоохтирки та Воронового відбили.

Теми: СєвєродонецькокупаціявійнаРосія
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