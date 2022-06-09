Гайдай: росіяни вивезли з Сєвєродонецька бурятів, бо мруть як мухи
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупанти вивезли з Сєвєродонецька залишки бурятів, бо ті значно слабші за українських захисників.
Джерело: Гайдай у Facebook
Дослівно: "Мруть як мухи. Рашисти забрали залишки бурятів з Сєвєродонецька, бо ті не витримують боїв з українськими захисниками.
Тривають запеклі бої всередині Сєвєродонецька. Буряти відступили, бо значно слабші за наших захисників".
Деталі: За його словами, окупанти потужно обстрілюють Лисичанськ з великого калібру, який пробиває бетон.
Містянам вкрай небезпечно перебувати, навіть в укриттях.
Боїв всередині та навколо міста немає.
Крім того, точаться бої в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад.
Гайдай додав, що через спеку рівень води у річці Сіверський Донець впав, а це означає, що росіяни знову спробують кинути переправи.
За словами голови ОВА, втрати росіян значно перевищують втрати українців.
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Передісторія:
- 6 червня президент Володимир Зеленський наголосив, що ЗСУ не здають позиції в Сєвєродонецьку, і на 103-й день війни Донбас "стоїть міцно".
- Голова Луганської ОДА повідомив, що окупанти контролюють більшу частину Сєвєродонецька.
- Російські війська продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, бойові дії тривають, водночас штурм загарбників у напрямку Новоохтирки та Воронового відбили.