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Голова окупаційної адміністрації Запорізької області кличе міжнародних спостерігачів

Денис КарловськийЧетвер, 9 червня 2022, 20:54
Голова окупаційної адміністрації Запорізької області кличе міжнародних спостерігачів
КОЛАБОРАНТ ВОЛОДИМИР РОГОВ. ФОТО З YOUTUBE-КАНАЛУ РОГОВА

Колаборант Володимир Рогов, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області, запрошує міжнародних спостерігачів і делегації на тлі новин про підготовку референдуму про анексію до Росії.

Джерело: Рогов у коментарі російській державній інформагенції "РИА Новости"

Пряма мова Рогова: "Запорізька область відкрита для візиту міжнародних делегацій і спостерігачів. До нас надходять уже десятки звернень з практично всіх країн Західної Європи, Північної Америки, включно із США і Канадою, країн Азії й Африки.

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Уже громадяни 40 країн виявили бажання, в разі проведення референдума, приїхати, подивитись, як його проводять, стати офіційними спостерігачами, щоби донести правду до міжнародної спільноти".

Деталі: Колаборант твердить, що на захоплені території вже нібито приїжджали журналісти й громадські діячі з кількох десятків країн, зокрема Німеччини, США й Великої Британії.

Раніше Рогов заявляв, що підготовка до референдума про російську анексію захоплених територій Запорізької області вже розпочата. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Рогов запевняв, що референдум про анексію Запорізької області проведуть до кінця 2022 року.
  • Речник Кремля Дмитро Пєсков не виключив, що російська влада може обговорити статус захоплених територій Херсонської та Запорізької областей за столом переговорів з Україною.
  • За даними Запорізької обласної військової адміністрації, російські війська захопили контроль над приблизно 60% території Запорізької області.

Теми: Запорізька областьреферендумокупаціяанексія
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