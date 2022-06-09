Голова окупаційної адміністрації Запорізької області кличе міжнародних спостерігачів
Колаборант Володимир Рогов, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області, запрошує міжнародних спостерігачів і делегації на тлі новин про підготовку референдуму про анексію до Росії.
Джерело: Рогов у коментарі російській державній інформагенції "РИА Новости"
Пряма мова Рогова: "Запорізька область відкрита для візиту міжнародних делегацій і спостерігачів. До нас надходять уже десятки звернень з практично всіх країн Західної Європи, Північної Америки, включно із США і Канадою, країн Азії й Африки.
Уже громадяни 40 країн виявили бажання, в разі проведення референдума, приїхати, подивитись, як його проводять, стати офіційними спостерігачами, щоби донести правду до міжнародної спільноти".
Деталі: Колаборант твердить, що на захоплені території вже нібито приїжджали журналісти й громадські діячі з кількох десятків країн, зокрема Німеччини, США й Великої Британії.
Раніше Рогов заявляв, що підготовка до референдума про російську анексію захоплених територій Запорізької області вже розпочата.
Передісторія:
- Рогов запевняв, що референдум про анексію Запорізької області проведуть до кінця 2022 року.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков не виключив, що російська влада може обговорити статус захоплених територій Херсонської та Запорізької областей за столом переговорів з Україною.
- За даними Запорізької обласної військової адміністрації, російські війська захопили контроль над приблизно 60% території Запорізької області.