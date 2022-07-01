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Зеленський про Сергіївку: Не випадковість, а цілеспрямований удар

Катерина ТищенкоП'ятниця, 1 липня 2022, 20:45
Зеленський про Сергіївку: Не випадковість, а цілеспрямований удар
розбір завалів у Сергіївці, фото ДСНС

Президент Володимир Зеленський переконаний, що росіяни цілеспрямовано вдарили по багатоповерховому житловому будинку в Сергіїівці Одеської області протикорабельною ракетою.

Джерело: Зеленський на спільному з прем'єром Норвегії брифінгу в Києві у п’ятницю

Пряма мова: "Сьогодні російська армія завдала чергового жорстокого ракетного удару. Ракета Росії – це була надзвукова крилата протикорабельна, до речі, ракета – вдарила по звичайному житловому будинку в Одеській області у селищі Сергіївка. Такі ракети Х-22 створювали для ураження авіаносців та інших великих військових кораблів, а російська армія застосувала її проти звичайного будинку зі звичайними цивільними людьми, дев’ятиповерхового будинку".

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"Це не одиничний удар і не випадковість, як щоденно говорить у мас-медіа РФ. Це цілеспрямований ракетний удар Росії, терор Росії проти наших міст, селищ, наших людей – дорослих і дітей".

Деталі: Зеленський повідомив, що за час повномасштабної війни Росія вже застосувала проти України близько 3 тисяч ракет.

"Така жорстокість російських дій лише підкреслює, наскільки правильними є рішення наших партнерів щодо надання Україні підтримки, перш за все, оборонної", – сказав президент.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Вночі окупанти вдарили ракетами по Одеській області. Одна з ракет влучила у 9-поверховий будинок. Також ракети поцілили у базу відпочинку.  
  • В ОК "Південь" повідомили, що російські загарбники вдарили по Білгород-Дністровському району Одеської області трьома ракетами Х-22, їх запустили з напрямку Чорного моря.
  • Внаслідок удару по смт Сергіївка, за даними ОВА, загинула 21 особа.

Теми: Одеська областьЗеленськийРосіявійна
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