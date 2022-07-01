Зеленський про Сергіївку: Не випадковість, а цілеспрямований удар
Президент Володимир Зеленський переконаний, що росіяни цілеспрямовано вдарили по багатоповерховому житловому будинку в Сергіїівці Одеської області протикорабельною ракетою.
Джерело: Зеленський на спільному з прем'єром Норвегії брифінгу в Києві у п’ятницю
Пряма мова: "Сьогодні російська армія завдала чергового жорстокого ракетного удару. Ракета Росії – це була надзвукова крилата протикорабельна, до речі, ракета – вдарила по звичайному житловому будинку в Одеській області у селищі Сергіївка. Такі ракети Х-22 створювали для ураження авіаносців та інших великих військових кораблів, а російська армія застосувала її проти звичайного будинку зі звичайними цивільними людьми, дев’ятиповерхового будинку".
"Це не одиничний удар і не випадковість, як щоденно говорить у мас-медіа РФ. Це цілеспрямований ракетний удар Росії, терор Росії проти наших міст, селищ, наших людей – дорослих і дітей".
Деталі: Зеленський повідомив, що за час повномасштабної війни Росія вже застосувала проти України близько 3 тисяч ракет.
"Така жорстокість російських дій лише підкреслює, наскільки правильними є рішення наших партнерів щодо надання Україні підтримки, перш за все, оборонної", – сказав президент.
Передісторія:
- Вночі окупанти вдарили ракетами по Одеській області. Одна з ракет влучила у 9-поверховий будинок. Також ракети поцілили у базу відпочинку.
- В ОК "Південь" повідомили, що російські загарбники вдарили по Білгород-Дністровському району Одеської області трьома ракетами Х-22, їх запустили з напрямку Чорного моря.
- Внаслідок удару по смт Сергіївка, за даними ОВА, загинула 21 особа.