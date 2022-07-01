Зеленський про Сергіївку: Не випадковість, а цілеспрямований удар

Президент Володимир Зеленський переконаний, що росіяни цілеспрямовано вдарили по багатоповерховому житловому будинку в Сергіїівці Одеської області протикорабельною ракетою.

Джерело: Зеленський на спільному з прем'єром Норвегії брифінгу в Києві у п’ятницю

Пряма мова: "Сьогодні російська армія завдала чергового жорстокого ракетного удару. Ракета Росії – це була надзвукова крилата протикорабельна, до речі, ракета – вдарила по звичайному житловому будинку в Одеській області у селищі Сергіївка. Такі ракети Х-22 створювали для ураження авіаносців та інших великих військових кораблів, а російська армія застосувала її проти звичайного будинку зі звичайними цивільними людьми, дев’ятиповерхового будинку".

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"Це не одиничний удар і не випадковість, як щоденно говорить у мас-медіа РФ. Це цілеспрямований ракетний удар Росії, терор Росії проти наших міст, селищ, наших людей – дорослих і дітей".

Деталі: Зеленський повідомив, що за час повномасштабної війни Росія вже застосувала проти України близько 3 тисяч ракет.

"Така жорстокість російських дій лише підкреслює, наскільки правильними є рішення наших партнерів щодо надання Україні підтримки, перш за все, оборонної", – сказав президент.

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