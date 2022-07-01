Росіяни після "жесту доброї волі" обстріляли Зміїний фосфорними бомбами – Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що російські окупанти 1 липня завдали авіаудар фосфорними бомбами по острову Зміїний.

Джерело: Залужний у Facebook

Дослівно: "Керівництво збройних сил РФ не дотримується навіть власних заяв, які декларують "жест доброї волі".

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Сьогодні (1 липня - ред.) близько 18:00 з аеродрому Бельбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі нанесла авіаційний удар фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито "завершили виконання завдань".

Усім, хто говорить про домовленості з росією, варто знати ці факти.

Єдине, в чому противник послідовний, це незмінна "влучність" нанесення ударів".

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