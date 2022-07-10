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Південь: ЗСУ знищили 4 ворожих склади і 58 загарбників

Ольга Глущенко Неділя, 10 липня 2022, 04:24
українські військові, фото: ОК Південь

На південних рубежах захисту українські захисники знищили 58 окупантів, чотири склади боєприпасів і ворожу техніку.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено два вогневих удари по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів противника в районі Чорнобаївки. Обсяг втрат рашистів уточнюється.

Попередньо, за результатами виконання вогневих завдань відомо, що ворог не дорахується 58 рашистів, 2 гаубиці "Мста-Б", автоматизовану станцію постановки перешкод "Житель", 3 одиниці броньованої та 12 автомобільної техніки. Також знищено чотири склади боєприпасів – 1 на Миколаївщині, решта – на Херсонщині.

Остаточні втрати противника – дорозвідуються".

"У зв’язку із значними втратами за осатаній тиждень, спостерігається значне погіршення морально-психологічного стану в підрозділах рашистських військ в Херсонській області".

Деталі: Противник протягом дня наніс один ракетний та один авіаційний удар.

ВІДЕО ДНЯ

Гелікоптером Ка-52 нанесено авіаційний удар по урочищу Плотницькому. Внаслідок удару втрат немає.

Сім ворожих ракет "Смерчу" атакували селище Радушне Криворізького району. За попередніми даними, людських втрат немає.

"В Чорному морі, на сторожі північно-західної його частини рашисти лишили 2 кораблі-ракетоносії із понад півтора десятка "Калібрів", а також три ВДК", – ідеться в повідомленні.

Теми: Збройні силивійна
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