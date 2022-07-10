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Юг: ВСУ уничтожили 4 вражеских склада и 58 захватчиков

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 10 июля 2022, 04:24
украинские военные, фото: ОК Юг

На южных рубежах защиты украинские защитники уничтожили 58 оккупантов, четыре склада боеприпасов и вражескую технику.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Дословно: "Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены два огневых удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов противника в районе Чернобаевки. Объем потерь рашистов уточняется.

По результатам выполнения огневых задач известно, что враг не досчитается 58 рашистов, 2 гаубицы "Мста-Б", автоматизированную станцию постановки помех "Житель", 3 единицы бронированной и 12 автомобильной техники. Также уничтожены четыре склада боеприпасов – 1 в Николаевской области, остальные – в Херсонской области.

Окончательные потери противника – дознаются".

"В связи со значительными потерями за последнюю неделю наблюдается значительное ухудшение морально-психологического состояния в подразделениях рашистских войск в Херсонской области".

Детали: Противник в течение дня нанес один ракетный и один авиационный удар.

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Вертолетом Ка-52 нанесен авиационный удар по урочищу Плотницкому. В результате удара потерь нет.

Семь вражеских ракет "Смерча" атаковали поселок Радушное Криворожского района. По предварительным данным, человеческих потерь нет.

"В Черном море, на страже северо-западной его части рашисты оставили 2 корабли-ракетоносители из более чем полутора десятков "Калибров", а также три ВДК", – говорится в сообщении.

Темы: Вооруженные силывойна
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