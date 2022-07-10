Під Кривим Рогом ракети росіян знищили підприємство

Російські ракети 9 липня зруйнували промислове підприємство у селищі міського типу Радушне Криворізького району Дніпропетровської області.

Джерело: голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

Пряма мова: "Закінчується ліквідація наслідків учорашніх прильотів у Радушне. Пряме влучення 3-х ракет "Калібр". Підприємство промислової інфраструктури повністю знищено. Втрати уточнюються".

Деталі: Вілкул додав, що вночі ворог обстріляв околиці Зеленодольської громади – обійшлося без втрат.

За його словами, станом на ранок 10 липня ситуація на Криворізькому напрямку "повністю контрольована".

Цьому передувало: У суботу ввечері три ракети вдарили в районі Радушного, що поблизу Кривого Рогу.