Под Кривым Рогом ракеты россиян уничтожили предприятие

Российские ракеты 9 июля разрушили промышленное предприятие в поселке городского типа Радушное Криворожского района Днепропетровской области.

Источник: глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул

Прямая речь: "Заканчивается ликвидация последствий вчерашних прилетов в Радушное. Прямое попадание 3-х ракет "Калибр". Предприятие промышленной инфраструктуры полностью уничтожено. Потери уточняются".

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Детали: Вилкул добавил, что ночью враг обстрелял окраины Зеленодольской общины – обошлось без потерь.

По его словам, по состоянию на утро 10 июля ситуация на Криворожском направлении "полностью контролируемая".

Этому предшествовало: В субботу вечером три ракеты ударили в районе Радушного, расположенном вблизи Кривого Рога.