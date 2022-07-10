Под Кривым Рогом ракеты россиян уничтожили предприятие
Воскресенье, 10 июля 2022, 09:26
Российские ракеты 9 июля разрушили промышленное предприятие в поселке городского типа Радушное Криворожского района Днепропетровской области.
Источник: глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул
Прямая речь: "Заканчивается ликвидация последствий вчерашних прилетов в Радушное. Прямое попадание 3-х ракет "Калибр". Предприятие промышленной инфраструктуры полностью уничтожено. Потери уточняются".
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Детали: Вилкул добавил, что ночью враг обстрелял окраины Зеленодольской общины – обошлось без потерь.
По его словам, по состоянию на утро 10 июля ситуация на Криворожском направлении "полностью контролируемая".
Этому предшествовало: В субботу вечером три ракеты ударили в районе Радушного, расположенном вблизи Кривого Рога.
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