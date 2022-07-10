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Росіяни вдарили ракетами по Харкову і провели розвідку боєм у районі Долини

Олена РощінаНеділя, 10 липня 2022, 10:33
Харків, зруйновано будинок, фото - Суспільне

Внаслідок ракетних ударів по Харкову частково зруйновані школа та житловий будинок, а в Печенігах внаслідок обстрілу одна людина загинула й одна поранена, росіяни провели розвідку боєм у районі Долини.

Джерело: голова Харківської ОВА (ОДА) Олег Синєгубов, Суспільне Харків

Пряма мова Синєгубова: "За ніч Штаб оборони Харкова зафіксував ракетні влучання у Основ’янському та Слобідському районах. 

О 03.30 год внаслідок удару частково зруйновано 2-й та 3-й поверхи освітнього закладу. Загиблих та постраждалих немає.

Хвилиною пізніше від ракетного удару зруйновано частину житлового будинку на 6 квартир. Загиблих немає, госпіталізований чоловік 62 років, стан – середній".

Деталі: "Суспільне" повідомляє, що російські війська в ніч на 10 липня ракетним ударом зруйнували школу у Слобідському районі Харкова, а також пошкоджено будинок і дитячий санаторій в Основ'янському районі міста.

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Загалом протягом минулої доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський, Харківський райони області.  

В Ізюмському районі, Донецькій громаді, через обстріли тричі горіли відкриті території. Госпіталізований один чоловік 48 років.

У Чугуївському районі внаслідок обстрілу за межами населеного пункту горіла трава та хвойна підстилка, а також поле з пшеницею на площі 0,1 га. 

У смт Печеніги о 21 годині внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок. 20-річна жінка загинула. Поранена та госпіталізована 42-річна жінка.

У Богодухівському та Харківському районах також були загорання відкритих територій та складських приміщень.

Пряма мова Синєгубова: "Бойові дії на Харківщині тривають. Наші бійці тримають позиції на всіх напрямках. Росіяни намагаються не допустити просування українських військ та закріпитися на позиціях. 

Окупанти провели розвідку боєм в районі населеного пункту Долина, успіху не мали та відійшли".

Цьому передувало: Генштаб ЗСУ повідомляв вранці, що з території Бєлгородської області РФ окупанти завдали ракетного удару по місту Харків крилатою ракетою типу "Іскандер".

Теми: ХарківХарківська областьвійна
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