Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили ракетами по Харкову і провели розвідку боєм у районі Долини

Олена РощінаНеділя, 10 липня 2022, 10:33
Росіяни вдарили ракетами по Харкову і провели розвідку боєм у районі Долини
Харків, зруйновано будинок, фото - Суспільне

Внаслідок ракетних ударів по Харкову частково зруйновані школа та житловий будинок, а в Печенігах внаслідок обстрілу одна людина загинула й одна поранена, росіяни провели розвідку боєм у районі Долини.

Джерело: голова Харківської ОВА (ОДА) Олег Синєгубов, Суспільне Харків

Пряма мова Синєгубова: "За ніч Штаб оборони Харкова зафіксував ракетні влучання у Основ’янському та Слобідському районах. 

Реклама:

О 03.30 год внаслідок удару частково зруйновано 2-й та 3-й поверхи освітнього закладу. Загиблих та постраждалих немає.

Хвилиною пізніше від ракетного удару зруйновано частину житлового будинку на 6 квартир. Загиблих немає, госпіталізований чоловік 62 років, стан – середній".

Деталі: "Суспільне" повідомляє, що російські війська в ніч на 10 липня ракетним ударом зруйнували школу у Слобідському районі Харкова, а також пошкоджено будинок і дитячий санаторій в Основ'янському районі міста.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом протягом минулої доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський, Харківський райони області.  

В Ізюмському районі, Донецькій громаді, через обстріли тричі горіли відкриті території. Госпіталізований один чоловік 48 років.

У Чугуївському районі внаслідок обстрілу за межами населеного пункту горіла трава та хвойна підстилка, а також поле з пшеницею на площі 0,1 га. 

У смт Печеніги о 21 годині внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок. 20-річна жінка загинула. Поранена та госпіталізована 42-річна жінка.

У Богодухівському та Харківському районах також були загорання відкритих територій та складських приміщень.

Пряма мова Синєгубова: "Бойові дії на Харківщині тривають. Наші бійці тримають позиції на всіх напрямках. Росіяни намагаються не допустити просування українських військ та закріпитися на позиціях. 

Окупанти провели розвідку боєм в районі населеного пункту Долина, успіху не мали та відійшли".

Цьому передувало: Генштаб ЗСУ повідомляв вранці, що з території Бєлгородської області РФ окупанти завдали ракетного удару по місту Харків крилатою ракетою типу "Іскандер".

Теми: ХарківХарківська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Харків
У Харкові викрили кол-центр на 130 працівників, які вимагали у людей гроші
Росіяни атакували три райони Харківщини, спрацювала ППО
Неподалік Харкова зафіксували "Шахеди", спрацювала ППО
Останні новини
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
Усі новини...
Реклама: