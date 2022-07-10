Россияне ударили ракетами по Харькову и провели разведку боем в районе Долины

В результате ракетных ударов по Харькову частично разрушены школа и жилой дом, а в Печенегах в результате обстрела один человек погиб и один ранен, россияне провели разведку боем в районе Долины.

Источник: глава Харьковской ОВА (ОГА) Олег Синегубов, Суспільне Харків

Прямая речь Синегубова: "За ночь Штаб обороны Харькова зафиксировал ракетные попадания в Основянском и Слободском районах.

В 03.30 в результате удара частично разрушены 2-й и 3-й этажи образовательного учреждения. Погибших и пострадавших нет.

Минутой позже ракетным ударом разрушена часть жилого дома на 6 квартир. Погибших нет, госпитализирован мужчина 62 лет, состояние – среднее".

Детали: "Суспільне" сообщает, что российские войска в ночь на 10 июля ракетным ударом разрушили школу в Слободском районе Харькова, а также повреждены дом и детский санаторий в Основянском районе города.

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В целом за прошедшие сутки оккупанты обстреливали Изюмский, Богодуховский, Чугуевский, Харьковский районы области.

В Изюмском районе, Донецкой общине, из-за обстрелов трижды горели открытые территории. Госпитализирован один мужчина 48 лет.

В Чугуевском районе в результате обстрела за пределами населенного пункта горела трава и хвойная подстилка, а также поле с пшеницей на площади 0,1 га.

В пгт Печенеги в 21 час в результате обстрела загорелся частный дом. 20-летняя женщина погибла. Ранена и госпитализирована 42-летняя женщина.

В Богодуховском и Харьковском районах были возгорания открытых территорий и складских помещений.

Прямая речь Синегубова: "Боевые действия в Харьковской области продолжаются. Наши бойцы держат позиции по всем направлениям. Россияне пытаются не допустить продвижения украинских войск и укрепиться на позициях.

Оккупанты провели разведку боем в районе населенного пункта Долина, успеха не имели и отошли".

Этому предшествовало: Генштаб ВСУ сообщал утром, что с территории Белгородской области РФ оккупанты нанесли ракетный удар по городу Харьков крылатой ракетой типа "Искандер".