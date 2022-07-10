Росіяни розбомбили батальйон донецьких бойовиків - СБУ

Російські окупанти розбомбили 2 батальйон так званого першого армійського корпусу "народної міліції ДНР", який воює у складі армії РФ.

Джерело: пресслужба СБУ, яка оприлюднила чергову перехоплену розмову бойовиків із так званої "ДНР", яких РФ мобілізувала на війну проти України

Дослівно окупант: "Пацани стояли десь під Бердянськом. Не отримували ні зарплати, ні*уя. Я так зрозумів, толком їх і не годували. А потім їх кинули кудись на передок. Вони там стояли мовчки, мовчали, стояли, почали назад відходити... Потрапили на росіян. Росіяни їх роз'ї..шили ... Ось така армія, прикинь".

Деталі: В українській спецслужбі зазначають, що точна цифра втрат у результаті інциденту з боку РФ замовчується.