Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни розбомбили батальйон донецьких бойовиків - СБУ

Валентина РоманенкоНеділя, 10 липня 2022, 12:01
Росіяни розбомбили батальйон донецьких бойовиків - СБУ

Російські окупанти розбомбили 2 батальйон так званого першого армійського корпусу "народної міліції ДНР", який воює у складі армії РФ.

Джерело: пресслужба СБУ, яка оприлюднила чергову перехоплену розмову бойовиків із так званої "ДНР", яких РФ мобілізувала на війну проти України

Дослівно окупант: "Пацани стояли десь під Бердянськом. Не отримували ні зарплати, ні*уя. Я так зрозумів, толком їх і не годували. А потім їх кинули кудись на передок. Вони там стояли мовчки, мовчали, стояли, почали назад відходити... Потрапили на росіян. Росіяни їх роз'ї..шили ... Ось така армія, прикинь".

Реклама:

Деталі: В українській спецслужбі зазначають, що точна цифра втрат у результаті інциденту з боку РФ замовчується.

Теми: СБУвійнаОРДЛО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
СБУ
Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпатської області
Ексочільник СБУ Баканов зареєстрував ФОП і може здавати житло в оренду
На Чернігівщині затримали очільницю ЦНАПу: за $2,5 тисячі штампувала довідки для ухилянтів
Останні новини
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
Усі новини...
Реклама: