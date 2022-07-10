Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни розбомбили батальйон донецьких бойовиків - СБУ

Валентина РоманенкоНеділя, 10 липня 2022, 12:01

Російські окупанти розбомбили 2 батальйон так званого першого армійського корпусу "народної міліції ДНР", який воює у складі армії РФ.

Джерело: пресслужба СБУ, яка оприлюднила чергову перехоплену розмову бойовиків із так званої "ДНР", яких РФ мобілізувала на війну проти України

Дослівно окупант: "Пацани стояли десь під Бердянськом. Не отримували ні зарплати, ні*уя. Я так зрозумів, толком їх і не годували. А потім їх кинули кудись на передок. Вони там стояли мовчки, мовчали, стояли, почали назад відходити... Потрапили на росіян. Росіяни їх роз'ї..шили ... Ось така армія, прикинь".

Деталі: В українській спецслужбі зазначають, що точна цифра втрат у результаті інциденту з боку РФ замовчується.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СБУвійнаОРДЛО
Головне сьогодні

відеоОкупанти вдруге зруйнували пам’ятник Василю Сліпаку

Зеленський наказав деокупувати південь України – Резніков

Окупанти хочуть стратити двох "азовців"

Україна закликала Канаду не піддаватись на шантаж Кремля і скасувати рішення щодо турбіни

У Зеленського заявили, що претензії до Єрмака – це поки справа американців

Навіщо Росія нав'язує українцям свої паспорти на окупованих територіях - пояснюють ССО

Усі новини...
СБУ
Росіяни дивуються якості українських речей і "полюють" на шкарпетки ЗСУ – перехоплення розмов
"А скільки хочеш?": СБУ оприлюднила переписку агента ФСБ з коригувальником вогню
СБУ заявляє про затримання коригувальника ворожого вогню по Миколаєву
Останні новини
03:29
Сєвєродонецьк: Окупанти перефарбували стелу на в'їзді в колір російського прапора
02:49
Херсонщина: ЗСУ вразили пункт Росгвардії
02:00
Bloomberg: Twitter на тижні подасть до суду на Маска за відмову від покупки соцмережі
01:13
Сумщина: За добу п'ять вибухів, але без постраждалих
00:29
Правозахисник Буткевич потрапив в полон до росіян
23:37
відеоПосол США відвідала Макарів
23:22
Резніков пророкує розпад РФ: Побачимо заклики до суверенітету
22:45
Зеленський хоче донести правду про російський терор до Азії й Африки
22:42
Зараз немає у росіян оперативної паузи. Вона буде перед їхньою втечею – Зеленський
22:21
відеоОкупанти вдруге зруйнували пам’ятник Василю Сліпаку
Усі новини...