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Россияне разбомбили батальон донецких боевиков - СБУ

Валентина РоманенкоВоскресенье, 10 июля 2022, 12:01
Россияне разбомбили батальон донецких боевиков - СБУ

Российские оккупанты разбомбили 2-й батальон так называемого первого армейского корпуса "народной милиции ДНР", воюющего в составе армии РФ.

Источник: пресс-служба СБУ, обнародовавшая очередной перехваченный разговор боевиков из так называемой "ДНР", которых РФ мобилизовала на войну против Украины

Дословно оккупант: "Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплату, ни*уя. Я так понял, толком их и не кормили. А потом их кинули куда-то на передок. Они там стояли молча-молча, зае*ались стоять, начали назад отходить… Попали на россиян. Россияне их разъе*ошили… Вот те армия, прикинь".

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Детали: В украинской спецслужбе отмечают, что точная цифра потерь в результате инцидента со стороны РФ умалчивается.

Темы: СБУвойнаОРДЛО
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