Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне разбомбили батальон донецких боевиков - СБУ

Валентина РоманенкоВоскресенье, 10 июля 2022, 12:01

Российские оккупанты разбомбили 2-й батальон так называемого первого армейского корпуса "народной милиции ДНР", воюющего в составе армии РФ.

Источник: пресс-служба СБУ, обнародовавшая очередной перехваченный разговор боевиков из так называемой "ДНР", которых РФ мобилизовала на войну против Украины

Дословно оккупант: "Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплату, ни*уя. Я так понял, толком их и не кормили. А потом их кинули куда-то на передок. Они там стояли молча-молча, зае*ались стоять, начали назад отходить… Попали на россиян. Россияне их разъе*ошили… Вот те армия, прикинь".

Детали: В украинской спецслужбе отмечают, что точная цифра потерь в результате инцидента со стороны РФ умалчивается.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СБУвойнаОРДЛО
Главное сегодня

видео"Все горит": нацгвардейцы показали, какими были бои за Северодонецк

фото, обновленоЧасов Яр: количество погибших возросло

"Альфа-Банк" меняет название на "Сенс Банк"

В Украине запретили курить сигареты для нагрева в общественных местах

Германия перестала получать газ по "Северному потоку-1" из-за плановых работ

На Луганщине Россия бросает в бой "ждунов", на Донетчине убивает гражданских – главы областей

Все новости...
СБУ
Россияне удивляются качеству украинских вещей и "охотятся" на носки ВСУ – перехват разговоров
"А сколько хочешь?": СБУ обнародовала переписку агента ФСБ с корректировщиком огня
СБУ заявляет о задержании корректировщика вражеского огня по Николаеву
Последние новости
12:42
Поддерживал оккупантов: в Одессе суд заставил мужчину читать литературу о советских репрессиях
12:38
Пожертвования на ВСУ на счет Нацбанка уменьшаются каждый месяц – исследование
12:32
Путин и Лукашенко по телефону поговорили о войне в Украине и транзите в Калининград
11:58
"Почти 80 взрывов": враг снова ударил по Сумщине и Черниговщине из РФ
11:39
фотоРоссияне ударили ракетами по Одесщине, попали в здание
11:34
видео"Все горит": нацгвардейцы показали, какими были бои за Северодонецк
11:31
Electrolux уходит из России
11:31
В МОЗ призвали украинцев вакцинироваться от дифтерии и столбняка
11:18
фото, обновленоЧасов Яр: количество погибших возросло
10:57
Министр экономики Франции готовится к полному отключению от российского газа
Все новости...