Удар по багатоповерхівці на Донеччині: 15 загиблих, 6 постраждалих

Внаслідок ракетного удару по 5-поверхівці в населеному пункті Часів Яр на Донеччині загинули вже 15 людей, постраждало 6 осіб, ще 24 особи можуть бути під завалами.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

Дослівно: "Станом на 13.00 10 липня внаслідок ракетного удару в п’ятиповерховому житловому будинку у м. Часів Яр загинуло 15 осіб та постраждало 5 осіб.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучено 67 осіб та 10 од. техніки".

Деталі: Рятувальники оприлюднили відео з місця події, де триває розбір завалів.

Пізніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко додав, що п'ятьох осіб вдалося врятувати з-під завалів. Ще з кількома людьми, які опинилися під завалами, встановили та підтримують мовний контакт.

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"За різними оцінками, там можливе перебування ще 24 осіб, серед яких 9-річна дитина", - повідомив Кириленко.

Увечері в ДСНС повідомили , що о 18:10 з-під завалів деблоковано одного потерпілого.

Таким чином, всього внаслідок ракетного удару загинуло 15 осіб та постраждало 6 осіб.

Що передувало: Раніше місцева влада повідомляла: щонайменше три десятки людей перебувають під завалами 5-поверхівки у Часовому Ярі, яку ввечері 9 липня росіяни атакували ракетами з "Ураганів".