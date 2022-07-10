Удар по многоэтажке в Донецкой области: 15 погибших, 6 пострадавших

В результате ракетного удара по 5-этажке в населенном пункте Часовой Яр в Донецкой области погибли уже 15 человек, пострадали 6 человек, еще 24 человека могут находиться под завалами.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "По состоянию на 13.00 10 июля в результате ракетного удара в пятиэтажном жилом доме в г. Часовой Яр погибли 15 человек и пострадали 5 человек.

Для проведения поисково-спасательных работ от ГСЧС привлечены 67 человек и 10 ед. техники".

Детали: Спасатели обнародовали видео с места происшествия, где идет разбор завалов.

Позже глава Донецкой ОВА Павел Кириленко добавил, что пятерых человек удалось спасти из-под завалов. Еще с несколькими людьми, оказавшимися под завалами, установили и поддерживают речевой контакт.

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"По разным оценкам, там возможно пребывание еще 24 человек, среди которых 9-летний ребенок", – сообщил Кириленко.

Вечером в ГСЧС сообщили, что в 18:10 из-под завалов деблокирован один пострадавший.

Таким образом, всего в результате ракетного удара погибли 15 человек и пострадали 6 человек.

Что предшествовало: Ранее местные власти сообщали: по меньшей мере три десятка человек находятся под завалами 5-этажки в Часовом Яру, которую вечером 9 июля россияне атаковали ракетами из "Ураганов".