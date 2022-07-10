Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Удар по многоэтажке в Донецкой области: 15 погибших, 6 пострадавших

Валентина Романенко, Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 июля 2022, 16:42
фото ГСЧС

В результате ракетного удара по 5-этажке в населенном пункте Часовой Яр в Донецкой области погибли уже 15 человек, пострадали 6 человек, еще 24 человека могут находиться под завалами.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "По состоянию на 13.00 10 июля в результате ракетного удара в пятиэтажном жилом доме в г. Часовой Яр погибли 15 человек и пострадали 5 человек.

Для проведения поисково-спасательных работ от ГСЧС привлечены 67 человек и 10 ед. техники".

Детали: Спасатели обнародовали видео с места происшествия, где идет разбор завалов.

Позже глава Донецкой ОВА Павел Кириленко добавил, что пятерых человек удалось спасти из-под завалов. Еще с несколькими людьми, оказавшимися под завалами, установили и поддерживают речевой контакт.

ВИДЕО ДНЯ

"По разным оценкам, там возможно пребывание еще 24 человек, среди которых 9-летний ребенок", – сообщил Кириленко.

Вечером в ГСЧС сообщили, что в 18:10 из-под завалов деблокирован один пострадавший.

Таким образом, всего в результате ракетного удара погибли 15 человек и пострадали 6 человек.

Что предшествовало: Ранее местные власти сообщали: по меньшей мере три десятка человек находятся под завалами 5-этажки в Часовом Яру, которую вечером 9 июля россияне атаковали ракетами из "Ураганов".

Темы: Донецкая областьвойна
Главное сегодня

Сводка Генштаба: ВСУ отразили российское наступление в направлении Краснополья и Марьинки

Правозащитник Буткевич попал в плен к россиянам

видеоОккупанты второй раз разрушили памятник Василию Слипаку

Зеленский приказал деоккупировать юг Украины – Резников

Оккупанты хотят казнить двух "азовцев"

Украина призвала Канаду не поддаваться на шантаж Кремля и отменить решение по турбине

Все новости...
Группа работников Нацполиции Луганщины перешла на сторону оккупантов
Морпехи показали британские бронемашины Mastiff в действии
В Украине подтвердили использование предоставленных Чехией боевых вертолетов
Россияне застряли в районе Белогоровки – Гайдай
Последние новости
08:57
видеоВСУ освободили Ивановку в Херсонской области
08:40
Бывший канцлер Германии Шрёдер все еще хочет продолжать говорить с Путиным
08:36
В Португалии четвертый день тушат масштабный лесной пожар, пострадали около 30 человек
08:17
На Луганщине Россия бросает в бой "ждунов", на Донетчине убивает гражданских – главы областей
07:52
Днепропетровщина: ночь без сирен, но с обстрелами
07:20
Сводка Генштаба: ВСУ отразили российское наступление в направлении Краснополья и Марьинки
06:25
В барах Южной Африки произошли стрельбы, убиты два десятка человек
05:33
ISW: Россияне усиливают удары возле Бахмута, хотят отрезать город
04:50
фотоРоссийская ракета попала в многоэтажку в Харькове
04:25
Глава британского МИД претендует на пост премьера
Все новости...