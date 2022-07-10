Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вночі вибухали склади в окупованих Алчевську й Шахтарську – соцмережі

Олена РощінаНеділя, 10 липня 2022, 13:23

У ніч з 9 на 10 липня в окупованому Алчевську Луганської області та Шахтарську Донецької області пролунали вибухи, почалися пожежі. 

Джерело: "Мілітарний" та "Остров" із посиланням на місцеві пабліки в соцмережах, "РИА Новости" з посиланням на представника т. зв. "ЛНР", Telegram "Типичный Донецк" і Twitter Алчевськ UA 

Деталі: Ймовірно, палали склади з боєприпасами. 

Реклама:

Згідно з повідомленнями, в Алчевську вибухи сталися нібито на території колишнього пивзаводу, відбулася детонація. 

Представник так званої "ЛНР" заявив, нібито українські війська о 1:10 в неділю обстріляли Алчевськ, випустивши 4 ракети з американської реактивної системи залпового вогню HIMARS.

ВІДЕО ДНЯ

У пабліках пишуть, що у Шахтарську близько 4-ї ранку почалися вибухи, що тривали з годину. Була пожежа на величезному складі. Ймовірно, детонували боєприпаси.

8 липня у Шахтарську вже лунали вибухи.

9 липня вибухи були на складі боєприпасів в окупованому Харцизьку (Донецька область).

Теми: війнаШахтарськДонецька областьЛуганська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
війна
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
Поліція візьметься за полтавського фітнес-тренера, який плюнув у ветерана війни
Останні новини
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
Усі новини...
Реклама: