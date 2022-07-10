Вночі вибухали склади в окупованих Алчевську й Шахтарську – соцмережі

У ніч з 9 на 10 липня в окупованому Алчевську Луганської області та Шахтарську Донецької області пролунали вибухи, почалися пожежі.

Джерело: "Мілітарний" та "Остров" із посиланням на місцеві пабліки в соцмережах, "РИА Новости" з посиланням на представника т. зв. "ЛНР", Telegram "Типичный Донецк" і Twitter Алчевськ UA

Деталі: Ймовірно, палали склади з боєприпасами.

Згідно з повідомленнями, в Алчевську вибухи сталися нібито на території колишнього пивзаводу, відбулася детонація.

Представник так званої "ЛНР" заявив, нібито українські війська о 1:10 в неділю обстріляли Алчевськ, випустивши 4 ракети з американської реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Нарахували вже щонайменше 26 прильотів. Прилітає на покинутий пивзавод (який дуже доречно підходить під зберігання БК).



Зараз детонує гуманітарний кефір та сосиски "філейні". pic.twitter.com/sjUYiRcN4B ВІДЕО ДНЯ July 9, 2022

У пабліках пишуть, що у Шахтарську близько 4-ї ранку почалися вибухи, що тривали з годину. Була пожежа на величезному складі. Ймовірно, детонували боєприпаси.

8 липня у Шахтарську вже лунали вибухи.

9 липня вибухи були на складі боєприпасів в окупованому Харцизьку (Донецька область).