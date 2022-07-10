Ночью взрывались склады в оккупированных Алчевске и Шахтерске – соцсети

В ночь с 9 на 10 июля в оккупированном Алчевске Луганской области и Шахтерске Донецкой области прогремели взрывы, начались пожары.

Источник: "Милитарный" и "Остров" со ссылкой на местные паблики в соцсетях, "РИА Новости" со ссылкой на представителя т.н. "ЛНР", Telegram "Типичный Донецк" и Twitter Алчевськ UA

Детали: Вероятно, горели склады с боеприпасами.

Согласно сообщениям, в Алчевске взрывы произошли якобы на территории бывшего пивзавода, произошла детонация.

Представитель так называемой "ЛНР" заявил, якобы украинские войска в 1:10 в воскресенье обстреляли Алчевск, выпустив 4 ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Нарахували вже щонайменше 26 прильотів. Прилітає на покинутий пивзавод (який дуже доречно підходить під зберігання БК).



Зараз детонує гуманітарний кефір та сосиски "філейні". pic.twitter.com/sjUYiRcN4B ВИДЕО ДНЯ July 9, 2022

В пабликах пишут, что в Шахтерске около 4 утра начались взрывы, которые длились около часа. Был пожар на огромном складе. Вероятно, детонировали боеприпасы.

8 июля в Шахтерске уже раздавались взрывы.

9 июля взрывы были на складе боеприпасов в оккупированном Харцызске (Донецкая область).