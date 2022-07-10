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Ночью взрывались склады в оккупированных Алчевске и Шахтерске – соцсети

Елена РощинаВоскресенье, 10 июля 2022, 13:23

В ночь с 9 на 10 июля в оккупированном Алчевске Луганской области и Шахтерске Донецкой области прогремели взрывы, начались пожары.

Источник: "Милитарный" и "Остров" со ссылкой на местные паблики в соцсетях, "РИА Новости" со ссылкой на представителя т.н. "ЛНР", Telegram "Типичный Донецк" и Twitter Алчевськ UA

Детали: Вероятно, горели склады с боеприпасами.

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Согласно сообщениям, в Алчевске взрывы произошли якобы на территории бывшего пивзавода, произошла детонация.

Представитель так называемой "ЛНР" заявил, якобы украинские войска в 1:10 в воскресенье обстреляли Алчевск, выпустив 4 ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

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В пабликах пишут, что в Шахтерске около 4 утра начались взрывы, которые длились около часа. Был пожар на огромном складе. Вероятно, детонировали боеприпасы.

8 июля в Шахтерске уже раздавались взрывы.

9 июля взрывы были на складе боеприпасов в оккупированном Харцызске (Донецкая область).

Темы: войнаШахтерскДонецкая областьЛуганская область
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