Ночью взрывались склады в оккупированных Алчевске и Шахтерске – соцсети
В ночь с 9 на 10 июля в оккупированном Алчевске Луганской области и Шахтерске Донецкой области прогремели взрывы, начались пожары.
Источник: "Милитарный" и "Остров" со ссылкой на местные паблики в соцсетях, "РИА Новости" со ссылкой на представителя т.н. "ЛНР", Telegram "Типичный Донецк" и Twitter Алчевськ UA
Детали: Вероятно, горели склады с боеприпасами.
Согласно сообщениям, в Алчевске взрывы произошли якобы на территории бывшего пивзавода, произошла детонация.
Представитель так называемой "ЛНР" заявил, якобы украинские войска в 1:10 в воскресенье обстреляли Алчевск, выпустив 4 ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
Нарахували вже щонайменше 26 прильотів. Прилітає на покинутий пивзавод (який дуже доречно підходить під зберігання БК).— Алчевськ UA🇺🇦 (@AlchevskUA) July 9, 2022
Зараз детонує гуманітарний кефір та сосиски "філейні". pic.twitter.com/sjUYiRcN4B
В пабликах пишут, что в Шахтерске около 4 утра начались взрывы, которые длились около часа. Был пожар на огромном складе. Вероятно, детонировали боеприпасы.
8 июля в Шахтерске уже раздавались взрывы.
9 июля взрывы были на складе боеприпасов в оккупированном Харцызске (Донецкая область).