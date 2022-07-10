Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Оператор ГТС України: рішення Канади про виняток для "Газпрому" є поганим прецедентом

"Європейська правда"Неділя, 10 липня 2022, 15:18

Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив що рішення Канади повернути турбіну "Газпрому" є поганим прецедентом винятку з санкцій.

Про це Макогон написав у неділю на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

Макогон зазначив, що логіка рішення Оттави зрозуміла. Після повернення турбіни очікується, що "Газпром" повністю відновить транзит газу до Німеччини. Це дозволить Європі продовжити накопичення газу на зиму та повинно призвести до зниження цін на газ, які вже досягли рівня 1800-1900 доларів за тисячу метрів кубічних.

Реклама:

"Але я вважаю, що навіть після повернення турбіни "Газпром" знайде привід і далі скорочувати постачання до ЄС. Тому що навіть без цієї турбіни у "Газпрому" є можливість значно збільшити транзит", - зазначив Макогон.

Він пояснив, що наразі повністю не використовуютьсяться маршрути через Польщу та через Україну. 

"Тому немає жодних проблем з вільними потужностями транзиту газу до ЄС. Є лише бажання "Газпрому" продовжувати шантажувати Європу. Маю впевненість, що Європа зробить висновки з цієї ситуації і у найближчому майбутньому взагалі перестане купувати російський газ", - додав Макогон.

ВІДЕО ДНЯ

Уряд Канади раніше заявляв, що зробить виняток із санкцій проти Росії і відправить турбіну, яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, назад до Німеччини.

Турбіна, побудована в Канаді компанією Siemens, була відправлена ​​на ремонт до Монреаля та "застрягла" там через санкції проти нафтогазової галузі Росії через її війну в Україні.

Німецькі чиновники закликали Канаду знайти спосіб повернути турбіну, побоюючись, що Росія використає цю проблему як привід для закриття "Північного потоку-1" і пошкодить здатність Німеччини заповнити свої резервуари для зберігання газу перед зимою.

Український уряд виступив проти намірів Канади погодитися на таке точкове зняття з Росії санкційних обмежень і вважає це рішення "необгрунтованим та небезпечним для санкційного режиму".

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі наполягала в суботу, що Канада непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, та анонсувала нові санкції проти російського енергетичного сектору.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Останні новини
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
Усі новини...
Реклама: