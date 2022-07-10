Оператор ГТС України: рішення Канади про виняток для "Газпрому" є поганим прецедентом

Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив що рішення Канади повернути турбіну "Газпрому" є поганим прецедентом винятку з санкцій.

Про це Макогон написав у неділю на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

Макогон зазначив, що логіка рішення Оттави зрозуміла. Після повернення турбіни очікується, що "Газпром" повністю відновить транзит газу до Німеччини. Це дозволить Європі продовжити накопичення газу на зиму та повинно призвести до зниження цін на газ, які вже досягли рівня 1800-1900 доларів за тисячу метрів кубічних.

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"Але я вважаю, що навіть після повернення турбіни "Газпром" знайде привід і далі скорочувати постачання до ЄС. Тому що навіть без цієї турбіни у "Газпрому" є можливість значно збільшити транзит", - зазначив Макогон.

Він пояснив, що наразі повністю не використовуютьсяться маршрути через Польщу та через Україну.

"Тому немає жодних проблем з вільними потужностями транзиту газу до ЄС. Є лише бажання "Газпрому" продовжувати шантажувати Європу. Маю впевненість, що Європа зробить висновки з цієї ситуації і у найближчому майбутньому взагалі перестане купувати російський газ", - додав Макогон.

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Уряд Канади раніше заявляв, що зробить виняток із санкцій проти Росії і відправить турбіну, яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, назад до Німеччини.

Турбіна, побудована в Канаді компанією Siemens, була відправлена ​​на ремонт до Монреаля та "застрягла" там через санкції проти нафтогазової галузі Росії через її війну в Україні.

Німецькі чиновники закликали Канаду знайти спосіб повернути турбіну, побоюючись, що Росія використає цю проблему як привід для закриття "Північного потоку-1" і пошкодить здатність Німеччини заповнити свої резервуари для зберігання газу перед зимою.

Український уряд виступив проти намірів Канади погодитися на таке точкове зняття з Росії санкційних обмежень і вважає це рішення "необгрунтованим та небезпечним для санкційного режиму".

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі наполягала в суботу, що Канада непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, та анонсувала нові санкції проти російського енергетичного сектору.