Оператор ГТС Украины: решение Канады об исключении для "Газпрома" - плохой прецедент

Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что решение Канады вернуть турбину "Газпрому" является плохим прецедентом исключения из санкций.

Об этом Макогон написал в воскресенье на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

Макогон отметил, что логика решения Оттавы ясна. После возвращения турбины ожидается, что "Газпром" полностью восстановит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму и должно привести к снижению цен на газ, уже достигшим уровня 1800-1900 долларов за тысячу кубических метров.

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"Но я считаю, что даже после возвращения турбины "Газпром" найдет повод и дальше сокращать поставки в ЕС. Потому что даже без этой турбины у "Газпрома" есть возможность значительно увеличить транзит", - отметил Макогон.

Он пояснил, что в настоящее время полностью не используются маршруты через Польшу и Украину.

"Поэтому нет никаких проблем со свободными мощностями транзита газа в ЕС. Есть только желание "Газпрома" продолжать шантажировать Европу. Уверен, что Европа сделает выводы из этой ситуации и в ближайшем будущем вообще перестанет покупать российский газ", - добавил Макогон.

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Правительство Канады ранее заявляло, что сделает исключение из санкций против России и отправит турбину, прошедшую техническое обслуживание в Канаде, обратно в Германию.

Турбина, построенная в Канаде компанией Siemens, была отправлена ​​на ремонт в Монреаль и "застряла" там из-за санкций против нефтегазовой отрасли России из-за ее войны в Украине.

Немецкие чиновники призвали Канаду найти способ вернуть турбину, опасаясь, что Россия использует эту проблему в качестве повода для закрытия "Северного потока-1" и повредит способность Германии заполнить свои резервуары для хранения газа перед зимой.

Украинское правительство выступило против намерений Канады согласиться с таким точечным снятием с России санкционных ограничений и считает это решение "необоснованным и опасным для санкционного режима".

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли настаивала в субботу, что Канада неуклонно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и анонсировала новые санкции против российского энергетического сектора.