Пропагандисти увірвалися на ЗАЕС до приміщень з обмеженим доступом – Енергоатом
"Енергоатом" повідомив про провокацію за участі росіян на Запорізькій АЕС – вони змусили пропустили пропагандиста до приміщень з обмеженим доступом заради "інтерв’ю".
Джерело: "Енергоатом"
Дослівно: "Заради гарної пропагандистської картинки про безпечну роботу ЗАЕС під дулами зброї окупантів – рашисти вдалися до чергової провокації.
Російські військові силоміць змусили керівництво станції допустити відомого російського блогера-пропагандиста із представником "Росатома" й у супроводі озброєних солдатів до блочного щита керування одного з енергоблоків атомної станції та до інших приміщень з обмеженим доступом. Там вони планують організувати зйомки і примушувати український персонал до участі в пропагандистських інтерв‘ю.
Саме так окупанти створюють для російської аудиторії пропагандистський міф про один з головних здобутків Росії у цій війні – успішну роботу вкраденої ЗАЕС для потреб країни-агресора".
Деталі: Відомство обіцяє спрямувати ноту про ці злочинні дії до міжнародних органів безпеки АЕС.
Передісторія:
- 4 березня російські війська захопили територію Запорізької атомної електростанції, вони контролюють адмінбудівлі та прохід на станцію.
- В середині березня окупанти підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької атомної електростанції біля зруйнованого учбово-тренувального центру та енергоблоку №1.
- На Запорізькій АЕС перебувають близько 500 російських військових, а також велика кількість техніки та вибухівки, тому Україна не може гарантувати безпеку державі і світу, хоча й контролює роботу ЗАЕС.