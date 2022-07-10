Пропагандисти увірвалися на ЗАЕС до приміщень з обмеженим доступом – Енергоатом

"Енергоатом" повідомив про провокацію за участі росіян на Запорізькій АЕС – вони змусили пропустили пропагандиста до приміщень з обмеженим доступом заради "інтерв’ю".

Джерело: "Енергоатом"

Дослівно: "Заради гарної пропагандистської картинки про безпечну роботу ЗАЕС під дулами зброї окупантів – рашисти вдалися до чергової провокації.

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Російські військові силоміць змусили керівництво станції допустити відомого російського блогера-пропагандиста із представником "Росатома" й у супроводі озброєних солдатів до блочного щита керування одного з енергоблоків атомної станції та до інших приміщень з обмеженим доступом. Там вони планують організувати зйомки і примушувати український персонал до участі в пропагандистських інтерв‘ю.

Саме так окупанти створюють для російської аудиторії пропагандистський міф про один з головних здобутків Росії у цій війні – успішну роботу вкраденої ЗАЕС для потреб країни-агресора".

Деталі: Відомство обіцяє спрямувати ноту про ці злочинні дії до міжнародних органів безпеки АЕС.

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