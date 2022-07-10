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Пропагандисти увірвалися на ЗАЕС до приміщень з обмеженим доступом – Енергоатом

Роман ПетренкоНеділя, 10 липня 2022, 18:11
ОКУПАНТИ НА ЗАЕС, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

"Енергоатом" повідомив про провокацію за участі росіян на Запорізькій АЕС – вони змусили пропустили пропагандиста до приміщень з обмеженим доступом заради "інтерв’ю".

Джерело: "Енергоатом"

Дослівно: "Заради гарної пропагандистської картинки про безпечну роботу ЗАЕС під дулами зброї окупантів – рашисти вдалися до чергової провокації.

Російські військові силоміць змусили керівництво станції допустити відомого російського блогера-пропагандиста із представником "Росатома" й у супроводі озброєних солдатів до блочного щита керування одного з енергоблоків атомної станції та до інших приміщень з обмеженим доступом. Там вони планують організувати зйомки і примушувати український персонал до участі в пропагандистських інтерв‘ю.

Саме так окупанти створюють для російської аудиторії пропагандистський міф про один з головних здобутків Росії у цій війні – успішну роботу вкраденої ЗАЕС для потреб країни-агресора".

Деталі: Відомство обіцяє спрямувати ноту про ці злочинні дії до міжнародних органів безпеки АЕС.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 4 березня російські війська захопили територію Запорізької атомної електростанції, вони контролюють адмінбудівлі та прохід на станцію.
  • В середині березня окупанти підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької атомної електростанції біля зруйнованого учбово-тренувального центру та енергоблоку №1.
  • На Запорізькій АЕС перебувають близько 500 російських військових, а також велика кількість техніки та вибухівки, тому Україна не може гарантувати безпеку державі і світу, хоча й контролює роботу ЗАЕС.

Теми: ЕнергоатомЗАЕСРосіяпропаганда
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