Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пропагандисти увірвалися на ЗАЕС до приміщень з обмеженим доступом – Енергоатом

Роман ПетренкоНеділя, 10 липня 2022, 18:11
Пропагандисти увірвалися на ЗАЕС до приміщень з обмеженим доступом – Енергоатом
ОКУПАНТИ НА ЗАЕС, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

"Енергоатом" повідомив про провокацію за участі росіян на Запорізькій АЕС – вони змусили пропустили пропагандиста до приміщень з обмеженим доступом заради "інтерв’ю".

Джерело: "Енергоатом"

Дослівно: "Заради гарної пропагандистської картинки про безпечну роботу ЗАЕС під дулами зброї окупантів – рашисти вдалися до чергової провокації.

Реклама:

Російські військові силоміць змусили керівництво станції допустити відомого російського блогера-пропагандиста із представником "Росатома" й у супроводі озброєних солдатів до блочного щита керування одного з енергоблоків атомної станції та до інших приміщень з обмеженим доступом. Там вони планують організувати зйомки і примушувати український персонал до участі в пропагандистських інтерв‘ю.

Саме так окупанти створюють для російської аудиторії пропагандистський міф про один з головних здобутків Росії у цій війні – успішну роботу вкраденої ЗАЕС для потреб країни-агресора".

Деталі: Відомство обіцяє спрямувати ноту про ці злочинні дії до міжнародних органів безпеки АЕС.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 4 березня російські війська захопили територію Запорізької атомної електростанції, вони контролюють адмінбудівлі та прохід на станцію.
  • В середині березня окупанти підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької атомної електростанції біля зруйнованого учбово-тренувального центру та енергоблоку №1.
  • На Запорізькій АЕС перебувають близько 500 російських військових, а також велика кількість техніки та вибухівки, тому Україна не може гарантувати безпеку державі і світу, хоча й контролює роботу ЗАЕС.

Теми: ЕнергоатомЗАЕСРосіяпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Енергоатом
В окупованому Енергодарі росіяни викрали ще одного працівника ЗАЕС – Енергоатом
Окупанти викрали і катують працівника Запорізької АЕС – Енергоатом
Росіяни перевели енергоблок ЗАЕС у стан "гарячий зупин" — Енергоатом
Останні новини
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
Усі новини...
Реклама: