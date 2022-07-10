Пропагандисты ворвались на ЗАЭС в помещения с ограниченным доступом – Энергоатом

"Энергоатом" сообщил о провокации с участием россиян на Запорожской АЭС – они заставили пропустить пропагандиста в помещения с ограниченным доступом ради "интервью".

Источник: "Энергоатом"

Дословно: "Ради хорошей пропагандистской картинки о безопасной работе ЗАЭС под дулами оружия оккупантов – рашисты прибегли к очередной провокации.

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Российские военные силой заставили руководство станции допустить известного российского блоггера-пропагандиста с представителем Росатома и в сопровождении вооруженных солдат к блочному щиту управления одного из энергоблоков атомной станции и другим помещениям с ограниченным доступом. Там они планируют организовать съемки и принуждать украинский персонал к участию в пропагандистских интервью.

Именно так оккупанты создают для российской аудитории пропагандистский миф об одном из главных достижений России в этой войне – успешной работе украденной ЗАЭС для нужд страны-агрессора".

Детали: Ведомство обещает направить ноту об этих преступных действиях в международные органы безопасности АЭС.

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