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Пропагандисты ворвались на ЗАЭС в помещения с ограниченным доступом – Энергоатом

Роман ПетренкоВоскресенье, 10 июля 2022, 18:11
Пропагандисты ворвались на ЗАЭС в помещения с ограниченным доступом – Энергоатом
ОкКУПАНТы НА ЗАэС, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

"Энергоатом" сообщил о провокации с участием россиян на Запорожской АЭС – они заставили пропустить пропагандиста в помещения с ограниченным доступом ради "интервью".

Источник: "Энергоатом"

Дословно: "Ради хорошей пропагандистской картинки о безопасной работе ЗАЭС под дулами оружия оккупантов – рашисты прибегли к очередной провокации.

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Российские военные силой заставили руководство станции допустить известного российского блоггера-пропагандиста с представителем Росатома и в сопровождении вооруженных солдат к блочному щиту управления одного из энергоблоков атомной станции и другим помещениям с ограниченным доступом. Там они планируют организовать съемки и принуждать украинский персонал к участию в пропагандистских интервью.

Именно так оккупанты создают для российской аудитории пропагандистский миф об одном из главных достижений России в этой войне – успешной работе украденной ЗАЭС для нужд страны-агрессора".

Детали: Ведомство обещает направить ноту об этих преступных действиях в международные органы безопасности АЭС.

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Предыстория:

  • 4 марта  российские войска захватили территорию Запорожской атомной электростанции, они контролируют админздания и проход на станцию.
  • В середине марта оккупанты взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской атомной электростанции возле разрушенного учебно-тренировочного центра и энергоблока №1.
  • На Запорожской АЭС находятся около 500 российских военных, а также большое количество техники и взрывчатки, поэтому Украина не может обеспечить безопасность государству и миру, хотя и контролирует работу ЗАЭС.

Темы: ЭнергоатомЗАЭСРосcияпропаганда
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