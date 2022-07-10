Пропагандисты ворвались на ЗАЭС в помещения с ограниченным доступом – Энергоатом
"Энергоатом" сообщил о провокации с участием россиян на Запорожской АЭС – они заставили пропустить пропагандиста в помещения с ограниченным доступом ради "интервью".
Источник: "Энергоатом"
Дословно: "Ради хорошей пропагандистской картинки о безопасной работе ЗАЭС под дулами оружия оккупантов – рашисты прибегли к очередной провокации.
Российские военные силой заставили руководство станции допустить известного российского блоггера-пропагандиста с представителем Росатома и в сопровождении вооруженных солдат к блочному щиту управления одного из энергоблоков атомной станции и другим помещениям с ограниченным доступом. Там они планируют организовать съемки и принуждать украинский персонал к участию в пропагандистских интервью.
Именно так оккупанты создают для российской аудитории пропагандистский миф об одном из главных достижений России в этой войне – успешной работе украденной ЗАЭС для нужд страны-агрессора".
Детали: Ведомство обещает направить ноту об этих преступных действиях в международные органы безопасности АЭС.
Предыстория:
- 4 марта российские войска захватили территорию Запорожской атомной электростанции, они контролируют админздания и проход на станцию.
- В середине марта оккупанты взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской атомной электростанции возле разрушенного учебно-тренировочного центра и энергоблока №1.
- На Запорожской АЭС находятся около 500 российских военных, а также большое количество техники и взрывчатки, поэтому Украина не может обеспечить безопасность государству и миру, хотя и контролирует работу ЗАЭС.