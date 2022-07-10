Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Пропагандисты ворвались на ЗАЭС в помещения с ограниченным доступом – Энергоатом

Роман ПетренкоВоскресенье, 10 июля 2022, 18:11
ОкКУПАНТы НА ЗАэС, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

"Энергоатом" сообщил о провокации с участием россиян на Запорожской АЭС – они заставили пропустить пропагандиста в помещения с ограниченным доступом ради "интервью".

Источник: "Энергоатом"

Дословно: "Ради хорошей пропагандистской картинки о безопасной работе ЗАЭС под дулами оружия оккупантов – рашисты прибегли к очередной провокации.

Российские военные силой заставили руководство станции допустить известного российского блоггера-пропагандиста с представителем Росатома и в сопровождении вооруженных солдат к блочному щиту управления одного из энергоблоков атомной станции и другим помещениям с ограниченным доступом. Там они планируют организовать съемки и принуждать украинский персонал к участию в пропагандистских интервью.

Именно так оккупанты создают для российской аудитории пропагандистский миф об одном из главных достижений России в этой войне – успешной работе украденной ЗАЭС для нужд страны-агрессора".

Детали: Ведомство обещает направить ноту об этих преступных действиях в международные органы безопасности АЭС.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 4 марта  российские войска захватили территорию Запорожской атомной электростанции, они контролируют админздания и проход на станцию.
  • В середине марта оккупанты взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской атомной электростанции возле разрушенного учебно-тренировочного центра и энергоблока №1.
  • На Запорожской АЭС находятся около 500 российских военных, а также большое количество техники и взрывчатки, поэтому Украина не может обеспечить безопасность государству и миру, хотя и контролирует работу ЗАЭС.

Темы: ЭнергоатомЗАЭСРосcияпропаганда
Главное сегодня

Сводка Генштаба: ВСУ отразили российское наступление в направлении Краснополья и Марьинки

Правозащитник Буткевич попал в плен к россиянам

видеоОккупанты второй раз разрушили памятник Василию Слипаку

Зеленский приказал деоккупировать юг Украины – Резников

Оккупанты хотят казнить двух "азовцев"

Украина призвала Канаду не поддаваться на шантаж Кремля и отменить решение по турбине

Все новости...
Энергоатом
Связь между МАГАТЭ и ЗАЭС восстановлена – "Энергоатом"
Молдова в июле покроет 30% потребления электроэнергией "Энергоатома": подписали соглашение
"Энергоатом" объяснил, почему не может передать МАГАТЭ данные о ситуации на ЗАЭС
Последние новости
08:57
видеоВСУ освободили Ивановку в Херсонской области
08:40
Шредер хочет продолжать говорить с Путиным и упрекает Украину
08:36
В Португалии четвертый день тушат масштабный лесной пожар, пострадали около 30 человек
08:17
На Луганщине Россия бросает в бой "ждунов", на Донетчине убивает гражданских – главы областей
07:52
Днепропетровщина: ночь без сирен, но с обстрелами
07:20
Сводка Генштаба: ВСУ отразили российское наступление в направлении Краснополья и Марьинки
06:25
В барах Южной Африки произошли стрельбы, убиты два десятка человек
05:33
ISW: Россияне усиливают удары возле Бахмута, хотят отрезать город
04:50
фотоРоссийская ракета попала в многоэтажку в Харькове
04:25
Глава британского МИД претендует на пост премьера
Все новости...