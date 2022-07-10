У Росії звинуватили Джонсона в ударах по "мирних територіях РФ"

Росія, яка напала на Україну, звинувачує британського прем'єра Бориса Джонсона в ударах нібито по їхніх "мирних територіях" і погрожує йому судом.

Джерело: глава Держдуми В'ячеслав Володін в інтерв'ю "Москва. Кремль. Путін", якого цитує ТАСС

Пряма мова Володіна: "Не можна бути клоуном, обіймаючи таку посаду. На наш погляд, він (Борис Джонсон – ред.) багато в чому замішаний у тому, що завдаються удари по мирних територіях Російської Федерації.

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Саме він був тією людиною, яка наполягала на тому, щоб бомбили саме мирні міста, що тут далі говорити. На нього має чекати суд.

Принаймні вважаю правильним, щоб ми це питання з контролю не знімали, а він готувався до надання свідчень".

Нагадаємо: Володін заявляв, що США варто пам'ятати про те, що Аляска була російською та РФ може почати її "повертати".