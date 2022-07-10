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У Росії звинуватили Джонсона в ударах по "мирних територіях РФ"

Роман ПетренкоНеділя, 10 липня 2022, 18:56
ПУТІН ТА ВОЛОДІН, ФОТО КРЕМЛЯ

Росія, яка напала на Україну, звинувачує британського прем'єра Бориса Джонсона в ударах нібито по їхніх "мирних територіях" і погрожує йому судом.

Джерело: глава Держдуми В'ячеслав Володін в інтерв'ю "Москва. Кремль. Путін", якого цитує ТАСС

Пряма мова Володіна: "Не можна бути клоуном, обіймаючи таку посаду. На наш погляд, він (Борис Джонсон – ред.) багато в чому замішаний у тому, що завдаються удари по мирних територіях Російської Федерації.

Саме він був тією людиною, яка наполягала на тому, щоб бомбили саме мирні міста, що тут далі говорити. На нього має чекати суд.

Принаймні вважаю правильним, щоб ми це питання з контролю не знімали, а він готувався до надання свідчень".

Нагадаємо: Володін заявляв, що США варто пам'ятати про те, що Аляска була російською та РФ може почати її "повертати".

Теми: РосіяпропагандаБорис Джонсонвійна
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