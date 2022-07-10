Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії звинуватили Джонсона в ударах по "мирних територіях РФ"

Роман ПетренкоНеділя, 10 липня 2022, 18:56
У Росії звинуватили Джонсона в ударах по мирних територіях РФ
ПУТІН ТА ВОЛОДІН, ФОТО КРЕМЛЯ

Росія, яка напала на Україну, звинувачує британського прем'єра Бориса Джонсона в ударах нібито по їхніх "мирних територіях" і погрожує йому судом.

Джерело: глава Держдуми В'ячеслав Володін в інтерв'ю "Москва. Кремль. Путін", якого цитує ТАСС

Пряма мова Володіна: "Не можна бути клоуном, обіймаючи таку посаду. На наш погляд, він (Борис Джонсон – ред.) багато в чому замішаний у тому, що завдаються удари по мирних територіях Російської Федерації.

Реклама:

Саме він був тією людиною, яка наполягала на тому, щоб бомбили саме мирні міста, що тут далі говорити. На нього має чекати суд.

Принаймні вважаю правильним, щоб ми це питання з контролю не знімали, а він готувався до надання свідчень".

Нагадаємо: Володін заявляв, що США варто пам'ятати про те, що Аляска була російською та РФ може почати її "повертати".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяпропагандаБорис Джонсонвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Росія
П'ять українських кейсів для поневолених народів
Атака дронів на Псков: ГУР підтвердило знищення 4 літаків Іл-76, ще 2 пошкоджено
Росія відмовила Бразилії в участі в розслідуванні падіння літака Пригожина
Останні новини
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
Усі новини...
Реклама: