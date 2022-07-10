В России обвинили Джонсона в ударах по "мирным территориям РФ"

Россия, которая напала на Украину, обвиняет британского премьера Бориса Джонсона в ударах по якобы их "мирных территориях" и угрожает ему судом.

Источник: спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью "Москва. Кремль. Путин", которого цитирует ТАСС

Прямая речь Володина: "Нельзя быть клоуном, занимая такую должность. На наш взгляд, он (Борис Джонсон – ред.) во многом замешан в том, что наносятся удары по мирным территориям Российской Федерации.

Именно он был тем человеком, который настаивал на том, чтобы бомбили именно мирные города, что тут дальше говорить. Его должен ожидать суд.

Во всяком случае считаю правильным, чтобы мы этот вопрос с контроля не снимали, а он готовился к даче показаний".

Напомним: Володин раньше заявлял, что США стоит помнить, что Аляска была российской и РФ может начать ее "возвращать".