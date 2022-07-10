Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В России обвинили Джонсона в ударах по "мирным территориям РФ"

Роман ПетренкоВоскресенье, 10 июля 2022, 18:56
ПУТиН иВОЛОДиН, ФОТО КРЕМЛЯ

Россия, которая напала на Украину, обвиняет британского премьера Бориса Джонсона в ударах по якобы их "мирных территориях" и угрожает ему судом.

Источник: спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью "Москва. Кремль. Путин", которого цитирует ТАСС

Прямая речь Володина: "Нельзя быть клоуном, занимая такую должность. На наш взгляд, он (Борис Джонсон – ред.) во многом замешан в том, что наносятся удары по мирным территориям Российской Федерации.

Именно он был тем человеком, который настаивал на том, чтобы бомбили именно мирные города, что тут дальше говорить. Его должен ожидать суд.

Во всяком случае считаю правильным, чтобы мы этот вопрос с контроля не снимали, а он готовился к даче показаний".

Напомним: Володин раньше заявлял, что США стоит помнить, что Аляска была российской и РФ может начать ее "возвращать". 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияпропагандаБорис Джонсонвойна
Главное сегодня

Сводка Генштаба: ВСУ отразили российское наступление в направлении Краснополья и Марьинки

Правозащитник Буткевич попал в плен к россиянам

видеоОккупанты второй раз разрушили памятник Василию Слипаку

Зеленский приказал деоккупировать юг Украины – Резников

Оккупанты хотят казнить двух "азовцев"

Украина призвала Канаду не поддаваться на шантаж Кремля и отменить решение по турбине

Все новости...
Росcия
Оккупанты хотят казнить двух "азовцев"
Учителям в Дагестане обещают большие деньги за работу в ОРДЛО
Пропагандисты ворвались на ЗАЭС в помещения с ограниченным доступом – Энергоатом
Последние новости
09:04
В Николаеве гремели взрывы, горят поля с урожаем – ситуация в областях
08:57
видеоВСУ освободили Ивановку в Херсонской области
08:40
Шредер хочет продолжать говорить с Путиным и упрекает Украину
08:36
В Португалии четвертый день тушат масштабный лесной пожар, пострадали около 30 человек
08:17
На Луганщине Россия бросает в бой "ждунов", на Донетчине убивает гражданских – главы областей
07:52
Днепропетровщина: ночь без сирен, но с обстрелами
07:20
Сводка Генштаба: ВСУ отразили российское наступление в направлении Краснополья и Марьинки
06:25
В барах Южной Африки произошли стрельбы, убиты два десятка человек
05:33
ISW: Россияне усиливают удары возле Бахмута, хотят отрезать город
04:50
фотоРоссийская ракета попала в многоэтажку в Харькове
Все новости...