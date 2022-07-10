Часів Яр на Донеччині у суботу атакували 4 ракетами з "Іскандерів", влучили в гуртожиток – ДСНС

руйнування в місті Часів Яр, фото Володимира Патоли зі сторінки Угруповання об'єднаних сил

Російські окупанти у суботу ввечері завдали удару "Іскандерами" по цивільному гуртожитку в місті Часів Яр на Донеччині.

Джерело: перший заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області В'ячеслав Бойцов, повідомляє Угруповання об’єднаних сил

руйнування в місті Часів Яр, фото Володимира Патоли зі сторінки Угруповання об'єднаних сил

Пряма мова Бойцова: "Вчора приблизно о 21 годині 17 хвилин відбувся обстріл. Орієнтовно влучили чотири ракети. За попередніми оцінками експертів, це були "Іскандери".

Будинок, у який влучили російські окупанти – це гуртожиток, де знаходились цивільні люди. Військових об'єктів тут поблизу немає".

Деталі: Бойцов зазначив, що кількість людей, які можуть залишатися під завалами, наразі невідома.

Угруповання Об'єднаних сил повідомляє, що під завалами, зокрема, перебуває мати з дев'ятирічною дитиною.

Що передувало: За останніми даними ДСНС, внаслідок ракетного удару по 5-поверхівці в населеному пункті Часів Яр на Донеччині загинули 15 людей, постраждало 6 осіб. Раніше голова Донецької ОВА повідомляв, що під завалами можуть перебувати 24 людини.