Часів Яр на Донеччині у суботу атакували 4 ракетами з "Іскандерів", влучили в гуртожиток – ДСНС
Російські окупанти у суботу ввечері завдали удару "Іскандерами" по цивільному гуртожитку в місті Часів Яр на Донеччині.
Джерело: перший заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області В'ячеслав Бойцов, повідомляє Угруповання об’єднаних сил
Пряма мова Бойцова: "Вчора приблизно о 21 годині 17 хвилин відбувся обстріл. Орієнтовно влучили чотири ракети. За попередніми оцінками експертів, це були "Іскандери".
Будинок, у який влучили російські окупанти – це гуртожиток, де знаходились цивільні люди. Військових об'єктів тут поблизу немає".
Деталі: Бойцов зазначив, що кількість людей, які можуть залишатися під завалами, наразі невідома.
Угруповання Об'єднаних сил повідомляє, що під завалами, зокрема, перебуває мати з дев'ятирічною дитиною.
Що передувало: За останніми даними ДСНС, внаслідок ракетного удару по 5-поверхівці в населеному пункті Часів Яр на Донеччині загинули 15 людей, постраждало 6 осіб. Раніше голова Донецької ОВА повідомляв, що під завалами можуть перебувати 24 людини.