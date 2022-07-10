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Часов Яр на Донбассе в субботу атаковали 4 ракетами из "Искандеров", попали в общежитие – ГСЧС

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 июля 2022, 20:25
разрушения в городе Часов Яр, фото Владимира Патолы со страницы Группировки объединенных сил

Российские оккупанты в субботу вечером нанесли удар "Искандерами" по гражданскому общежитию в городе Часов Яр Донецкой области.

Источник: первый замначальника ГУ ГСЧС в Донецкой области Вячеслав Бойцов, сообщает Группировка объединенных сил

разрушения в городе Часов Яр, фото Владимира Патолы со страницы Группировки объединенных сил
разрушения в городе Часов Яр, фото Владимира Патолы со страницы Группировки объединенных сил

Прямая речь Бойцова: "Вчера примерно в 21 часов 17 минут произошел обстрел. Ориентировочно попали четыре ракеты. По предварительным оценкам экспертов, это были "Искандеры".

Дом, в который попали российские оккупанты – это общежитие, где находились гражданские люди. Военных объектов здесь поблизости нет".

Детали: Бойцов отметил, что количество людей, которые могут оставаться под завалами, пока неизвестно.

 

Группировка Объединенных сил сообщает, что под завалами, в частности, находится мать с девятилетним ребенком.

Что предшествовало: По последним данным ГСЧС, в результате ракетного удара по 5-этажке в населенном пункте Часов Яр в Донецкой области погибли 15 человек, пострадали 6 человек. Ранее глава Донецкой ОВА сообщал, что под завалами могут находиться 24 человека.

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Темы: Донецкая областьвойна
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