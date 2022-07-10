Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти вдруге зруйнували пам’ятник Василю Сліпаку

Роман ПетренкоНеділя, 10 липня 2022, 22:21
скріншот

Російські окупанти вдруге знищили пам‘ятник захиснику України, оперному співаку Герою України Василю Сліпаку неподалік Луганського Донецької області.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Деталі: Андрющенко оприлюднив відео, на якому видно, як четверо чоловіків ламають пам’ятник Сліпаку та викрадають, вантажачи в автівку.

Нагадаємо: Про знищення пам’ятника Сліпаку повідомили 7 березня.

За декілька днів воїни 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького відновили меморіал.

Теми: Донецька областьокупаціявійнаРосія
Головне сьогодні

Ахметов заявив, що виходить із медійного бізнесу на користь держави

Путін вирішив спростити отримання громадянства Росії для всіх українців

Понад 7 тисяч українських бійців зникли безвісти – уповноважений

відео"Все горить": нацгвардійці показали, якими були бої за Сєвєродонецьк

"Альфа-Банк" змінює назву на "Сенс Банк"

В Україні заборонили курити сигарети для нагрівання у громадських місцях

Усі новини...
Донецька область
Донеччина: щонайменше 2 загиблих і 5 поранених за добу
Часів Яр на Донеччині у суботу атакували 4 ракетами з "Іскандерів", влучили в гуртожиток – ДСНС
Удар по багатоповерхівці на Донеччині: 15 загиблих, 6 постраждалих
Останні новини
18:10
"Час додому": у Криму набирає обертів рух опору "Жовта стрічка"
18:05
Посли G7: призначення керівника САП є критично важливим
18:05
Курс валют на 11 липня: готівкова гривня знову стрімко ослабла
18:00
Під завалами в Часовому Яру знайшли вже 30 загиблих
17:55
У Мінкульті розповіли, які російські книги треба першочергово вилучити з бібліотек
17:23
Ахметов заявив, що виходить із медійного бізнесу на користь держави
17:15
Росія раптом почала глушити GPS-сигнали на півночі Норвегії, що заважає цивільній авіації – ЗМІ
17:08
Ердоган обговорив з Путіним створення коридорів для українського зерна
17:00
відео"Китай звільняє РФ від фашистів": у новому епізоді "Масяні" бомбардують Москву та Петербург
17:00
США підтримали рішення Канади щодо турбіни для "Північного потоку-1"
Усі новини...