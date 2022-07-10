Окупанти вдруге зруйнували пам’ятник Василю Сліпаку
Неділя, 10 липня 2022, 22:21
Російські окупанти вдруге знищили пам‘ятник захиснику України, оперному співаку Герою України Василю Сліпаку неподалік Луганського Донецької області.
Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram
Деталі: Андрющенко оприлюднив відео, на якому видно, як четверо чоловіків ламають пам’ятник Сліпаку та викрадають, вантажачи в автівку.
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Нагадаємо: Про знищення пам’ятника Сліпаку повідомили 7 березня.
За декілька днів воїни 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького відновили меморіал.
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