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Окупанти вдруге зруйнували пам’ятник Василю Сліпаку

Роман ПетренкоНеділя, 10 липня 2022, 22:21
Окупанти вдруге зруйнували пам’ятник Василю Сліпаку
скріншот

Російські окупанти вдруге знищили пам‘ятник захиснику України, оперному співаку Герою України Василю Сліпаку неподалік Луганського Донецької області.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Деталі: Андрющенко оприлюднив відео, на якому видно, як четверо чоловіків ламають пам’ятник Сліпаку та викрадають, вантажачи в автівку.

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Нагадаємо: Про знищення пам’ятника Сліпаку повідомили 7 березня.

За декілька днів воїни 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького відновили меморіал.

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Теми: Донецька областьокупаціявійнаРосія
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