Окупанти вдруге зруйнували пам’ятник Василю Сліпаку

Російські окупанти вдруге знищили пам‘ятник захиснику України, оперному співаку Герою України Василю Сліпаку неподалік Луганського Донецької області.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Деталі: Андрющенко оприлюднив відео, на якому видно, як четверо чоловіків ламають пам’ятник Сліпаку та викрадають, вантажачи в автівку.

Нагадаємо: Про знищення пам’ятника Сліпаку повідомили 7 березня.

За декілька днів воїни 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького відновили меморіал.