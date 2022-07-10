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Оккупанты второй раз разрушили памятник Василию Слипаку

Роман ПетренкоВоскресенье, 10 июля 2022, 22:21
Оккупанты второй раз разрушили памятник Василию Слипаку
скриншот

Российские оккупанты вторично разрушили памятник защитнику Украины, оперному певцу Герою Украины Василию Слипаку неподалеку от Луганского Донецкой области.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Детали: Андрющенко обнародовал видео, на котором видно, как четверо мужчин ломают памятник Слипаку и похищают, грузя в автомобиль.

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Напомним: Об уничтожении памятника Слипаку сообщили 7 марта.

Через несколько дней воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского восстановили мемориал.

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Темы: Донецкая областьоккупациявойнаРосcия
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