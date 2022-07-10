Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты второй раз разрушили памятник Василию Слипаку

Роман ПетренкоВоскресенье, 10 июля 2022, 22:21
скриншот

Российские оккупанты вторично разрушили памятник защитнику Украины, оперному певцу Герою Украины Василию Слипаку неподалеку от Луганского Донецкой области.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Детали: Андрющенко обнародовал видео, на котором видно, как четверо мужчин ломают памятник Слипаку и похищают, грузя в автомобиль.

Напомним: Об уничтожении памятника Слипаку сообщили 7 марта.

Через несколько дней воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского восстановили мемориал.

Темы: Донецкая областьоккупациявойнаРосcия
Главное сегодня

ВСУ традиционно заставили врага бежать возле Марьинки – сводка Генштаба

Эрдоган поговорил с Зеленским о "зерновом коридоре"

Послы G7: назначение руководителя САП критически важно

Ахметов заявил, что выходит из медийного бизнеса в пользу государства

Путин решил упростить получение гражданства России для всех украинцев

Более 7 тысяч украинских бойцов пропали без вести – уполномоченный

Все новости...
Донецкая область
Донетчина: по меньшей мере 2 погибших и 5 раненых за сутки
Часов Яр на Донбассе в субботу атаковали 4 ракетами из "Искандеров", попали в общежитие – ГСЧС
Удар по многоэтажке в Донецкой области: 15 погибших, 6 пострадавших
Последние новости
22:58
Оккупанты заявили об избиении российского военного в Крыму за одежду с буквой Z
22:41
Зеленский: передача турбины для России – опасный прецедент
22:33
Стало известно, когда в Британии определятся с преемником Джонсона
22:14
Белорусский режим хочет разрешить КГБ контролировать выезд из страны
22:11
Не признан пленником. История 19-летнего морпеха, которого ждет мать
22:10
Восемь иностранных судов зашли в порты Украины за агропродукцией - ВМС ВСУ
21:50
Публичные позиции Украины и России в отношении войны за неделю – ОПОРА
21:41
Французская Sephora полностью выходит из РФ
21:39
Ученые обнаружили редкий тип рака у "беременной мумии" из Древнего Египта
21:36
Арбитраж подтвердил юрисдикцию в иске Украины против России из-за захвата моряков
Все новости...