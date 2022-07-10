Оккупанты второй раз разрушили памятник Василию Слипаку

Российские оккупанты вторично разрушили памятник защитнику Украины, оперному певцу Герою Украины Василию Слипаку неподалеку от Луганского Донецкой области.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Детали: Андрющенко обнародовал видео, на котором видно, как четверо мужчин ломают памятник Слипаку и похищают, грузя в автомобиль.

Напомним: Об уничтожении памятника Слипаку сообщили 7 марта.

Через несколько дней воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского восстановили мемориал.