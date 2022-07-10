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Резніков пророкує розпад РФ: Побачимо заклики до суверенітету

Катерина ТищенкоНеділя, 10 липня 2022, 23:22
Олексій Резніков, фото з Facebook

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що найближчими роками низка регіонів Росії почнуть заявляти про свій суверенітет, і в результаті РФ розпадеться на кілька держав.

Джерело: Резніков в інтерв'ю британській газеті The Times

Пряма мова: "Я впевнений, що у найближчі кілька років ми побачимо низку закликів до суверенітету на території Росії.

Російська Федерація закінчить своє існування як різні країни – Татарстан, Башкортостан і т. д.".

Деталі: Резніков також заявив, що демократичний світ об'єднався, щоб перемогти Росію, і ця війна, нарешті, покладе край імперії.

"Ми впевнені, що антикремлівська коаліція народилася. Наші партнери в Лондоні, Вашингтоні та інших столицях вкладають у нас не лише гроші, а й очікування своїх людей, що ми маємо змусити Кремль програти. Ми маємо разом перемогти у цій війні", — сказав міністр.

Теми: РезніковРосія
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