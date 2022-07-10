Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Резников пророчит распад РФ: Увидим призывы к суверенитету

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 июля 2022, 23:22
Алексей Резников, фото из Facebook

Министр обороны Алексей Резников считает, что в ближайшие годы ряд регионов России начнут заявлять о своем суверенитете, и в результате РФ распадется на несколько государств.

Источник: Резников в интервью британской газете The Times

Прямая речь: "Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим вереницу призывов к суверенитету на территории России.

Российская Федерация закончит свое существование как разные страны — Татарстан, Башкортостан и т. д.".

Детали: Резников также заявил, что демократический мир объединился, чтобы победить Россию, и эта война, наконец, положит конец империи.

"Мы уверены, что антикремлевская коалиция родилась. Наши партнеры в Лондоне, Вашингтоне и других столицах вкладывают в нас не только деньги, но и ожидания своих людей, что мы должны заставить Кремль проиграть. Мы должны вместе победить в этой войне", — сказал министр.

Темы: РезниковРосcия
Главное сегодня

ВСУ традиционно заставили врага бежать возле Марьинки – сводка Генштаба

Эрдоган поговорил с Зеленским о "зерновом коридоре"

Послы G7: назначение руководителя САП критически важно

Ахметов заявил, что выходит из медийного бизнеса в пользу государства

Путин решил упростить получение гражданства России для всех украинцев

Более 7 тысяч украинских бойцов пропали без вести – уполномоченный

Все новости...
Резников
Зеленский приказал деоккупировать юг Украины – Резников
В Украине будет неэффективным "Железный купол", нужно развивать свою систему ПВО – Резников
Резников рассказал, сколько бойцов защищает Украину
Последние новости
22:58
Оккупанты заявили об избиении российского военного в Крыму за одежду с буквой Z
22:41
Зеленский: передача турбины для России – опасный прецедент
22:33
Стало известно, когда в Британии определятся с преемником Джонсона
22:14
Белорусский режим хочет разрешить КГБ контролировать выезд из страны
22:11
Не признан пленником. История 19-летнего морпеха, которого ждет мать
22:10
Восемь иностранных судов зашли в порты Украины за агропродукцией - ВМС ВСУ
21:50
Публичные позиции Украины и России в отношении войны за неделю – ОПОРА
21:41
Французская Sephora полностью выходит из РФ
21:39
Ученые обнаружили редкий тип рака у "беременной мумии" из Древнего Египта
21:36
Арбитраж подтвердил юрисдикцию в иске Украины против России из-за захвата моряков
Все новости...