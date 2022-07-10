Резников пророчит распад РФ: Увидим призывы к суверенитету

Министр обороны Алексей Резников считает, что в ближайшие годы ряд регионов России начнут заявлять о своем суверенитете, и в результате РФ распадется на несколько государств.

Источник: Резников в интервью британской газете The Times

Прямая речь: "Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим вереницу призывов к суверенитету на территории России.

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Российская Федерация закончит свое существование как разные страны — Татарстан, Башкортостан и т. д.".

Детали: Резников также заявил, что демократический мир объединился, чтобы победить Россию, и эта война, наконец, положит конец империи.

"Мы уверены, что антикремлевская коалиция родилась. Наши партнеры в Лондоне, Вашингтоне и других столицах вкладывают в нас не только деньги, но и ожидания своих людей, что мы должны заставить Кремль проиграть. Мы должны вместе победить в этой войне", — сказал министр.